El futuro del campeón del mundo no estaría ni en Europa ni en Rosario Central. ¿Se va a la MLS?

Ángel Di María termina su contrato con Benfica el 30 de junio y son muchos los equipos interesados. Ante la negativa de volver al fútbol argentino para jugar en Rosario Central, el campeón del mundo evalúa diferentes destinos y uno tomó fuerza en las últimas horas: Inter Miami.

Según informó el periodista Leonardo Paradizo en ESPN F12, el zurdo analiza seriamente llegar a la MLS para ser compañero de Lionel Messi. El equipo estadounidense, que ya cuenta con varios argentinos y sudamericanos en el plantel, quiere al Fideo y ya hubo conversaciones.

“Las charlas de Di María con Inter Miami ya han comenzado y él evalúa seriamente la posibilidad de ir a jugar con Messi a partir de julio”, confirmó el periodista en vivo y agregó: “A Fideo le gusta y la posibilidad está“. ¿Compañeros en Estados Unidos?

Por qué Di María no irá a Rosario Central

“La verdad que me gustaría volver a jugar una Libertadores con Central. La jugué una vez cuando tenía 17 años, era muy chico y no pude vivirla tanto. Pasó muy rápido mi paso por Central. Sería un sueño poder ganarla, algo muy lindo“, declaró hace un tiempo Fideo, despertando ilusión en Rosario. Sin embargo, por diversas circunstancias, eso no sucederá.

La inseguridad, las amenazas que recibió su familia y los enfrentamientos y operativos policiales influyeron mucho en la decisión del jugador. El periodista Gastón Edul, soltó: “La intención de volver estaba clara pero el contexto de la ciudad va a hacer que, seguramente, priorice la seguridad de su familia“.

Los otros clubes que buscan a Di María

Desde Arabia Saudita hubo sondeos y ganas de tentar a Fideo, algo que lograron con otras tantas estrellas del fútbol mundial. También aparecieron Gremio e Inter de Porto Alegre, buscando el regreso del jugador al fútbol de Sudamérica. Además, Benfica le hizo una oferta de renovación, pero su elección sería no continuar en Portugal.