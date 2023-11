Ángel Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez, las dudas vs. Brasil

Lionel Scaloni trabaja pensando en el choque con Brasil de este martes 21 de noviembre por la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el cual busca borrar, de alguna forma, la derrota con Uruguay por 2 a 0 el jueves pasado en la Bombonera.

Para tal enfrentamiento, el entrenador de la Selección Argentina mantiene dos dudas. Ambas son de la zona ofensiva. Por un lado, debate con su cuerpo técnico volver a confiar en Nicolás González o inclinarse por la experiencia de Ángel Di María. Mientras que por el otro, vuelve a haber un solo lugar para Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Con este escenario, los once de la Selección Argentina saldrían al campo de juego del Estadio Maracaná de Río de Janeiro con un once igual o bastante similar al que se presentó ante el combinado charrúa dirigido por Marcelo Bielsa. Sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Ángel Di María o Nicolás González y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Por su parte, la Brasil de Fernando Diniz, que de por sí no podrá contar con Vinícius Júnior (padeció una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de la pierna izquierda), plantaría también un once parecido al que estuvo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla: Alisson Becker; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi; Bruno Guimarães y André; Raphina, Gabriel Martinelli, Rodrygo Goes y Gabriel Jesus o Joao Pedro.

Lautaro Martínez ni Julián Álvarez marcaron goles en el 2023 con la Selección Argentina

Si bien tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez, sin dudas, son dos de los delanteros más temibles del mundo (el exRacing es el líder de la tabla de goleadores de la Serie A de Italia con 12 anotaciones y el exRiver conforma junto a Erling Haaland la segunda dupla más goleadora en lo que va de la temporada en Europa con 24 goles), todavía no hicieron goles con la Selección Argentina en este 2023.

Es un registro que empieza a preocupar porque ya pasaron nueve partidos del combinado albiceleste en el año entre los cuatro amistosos (Panamá, Curazao, Australia e Indonesia) y los cinco oficiales por Eliminatorias Conmebol Sudamericanas (Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay). La última chance en 2023 para romper con la sequía será justamente frente a Brasil el martes.

¿Cuándo juega Argentina vs. Brasil por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas?

La Selección de Brasil de Fernando Diniz recibirá al combinado argentino conducido por Lionel Scaloni en el Estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro este martes 21 de noviembre a las 21:30 horas, bajo el marco de la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas clasificatorias para la Copa de Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026.