La Selección Argentina Sub 23 que conduce Javier Mascherano sufrió una dura derrota en el primero de los dos amistosos que tiene programados ante Japón como parte de su preparación para el Preolímpico que se disputará el año que viene en Venezuela. Fue 5-2 en el estadio IAI Nihondara de Shizuoka, con Pablo Solari y Thiago Almada como autores de los goles argentinos.

Japón se puso al frente rápido con un tanto de Kein Sato a los 18 minutos, pero Argentina logró igualarlo apenas tres minutos más tarde gracias a Solari y con ese marcador se fue al descanso. En el inicio del complemento, Thiago Almada anotó el gol que dio vuelta el marcador, pero llegaría luego la debacle. Yuito Suzuki volvió a poner el trámite en favor de los nipones marcando a los 15′ y a los 30′, Yuta Matsumura estiró diferencias a los 36′ y Shio Fukuda marcó el 5-2 definitivo a los 44′.

En las redes sociales no tardaron en reaccionar a la derrota y una vez más el principal apuntado fue Javier Mascherano, entrenador que viene de sufrir dos grandes frustraciones en el Sudamericano y Mundial Sub-20, habiendo puesto ya dos veces su renuncia a disposición sin que se la aceptaran desde AFA.

“Que desastre este tipo como DT, después del fiasco en el Sudamericano Sub 20 lo tendrían que haber rajado”. “Bien Masche, el equipo no funciona. Debe ser el único entrenador que quedó afuera dos veces del mismo Mundial. Nos mete 5 goles un equipo que no ve la pelota, pero la AFA cree que va a salir adelante”. “Traigan un DT que ayude a progresar a los pibes y tenga una idea, basta de hacerle homenaje a Mascherano“. “¿Hasta cuando van a seguir perdiendo el tiempo con Mascherano? Ya dio muestras más que suficientes que no está preparado”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron apenas se compartió el resultado final del partido desde la cuenta de la Selección Argentina.

El selectivo Sub-23 volverá a enfrentar a Japón el martes 21 de noviembre, mismo día en que la Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni visitará a Brasil en el Maracaná por la sexta fecha de las Eliminatorias CONMEBOL. El desafío más importante en el horizonte para Mascherano será sin dudas el Preolímpico que se desarrollará desde el 20 de enero al 11 de febrero en Venezuela y que otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de París.

¿Cómo formó Argentina?

La Selección Argentina Sub-23 salió a jugar el primero de sus dos partidos amistosos ante Japón con Fabricio Iacovich; Santiago Simón, Marco Di Césare, Bruno Amione, Gastón Ávila; Rodrigo Villagra, Carlos Alcaraz, Thiago Almada; Pablo Solari, Facundo Buonanotte y Luciano Gondou.

La convocatoria de Mascherano para los amistosos en Japón

Arqueros: Leandro Brey (Boca Juniors) y Fabricio Iacovich (Estudiantes de La Plata).

Defensores: Marco Di Césare (Argentinos Juniors), Lucas Esquivel (Athletico Paranaense), Gastón Ávila (Ajax), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Bruno Amione (Hellas Verona).

Mediocampistas: Federico Redondo (Argentinos Juniors), Bruno Zapelli (Athletico Paranaense), Facundo Buonanotte (Brighton), Pablo Solari (River), Nicolás Paz (Real Madrid), Rodrigo Villagra (Talleres de Córdoba), Diego Calcaterra (Sarmiento de Junín) y Santiago Simón (River).

Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Carlos Alcaraz (Southampton), Luis Vázquez (Anderlecht), Facundo Farías (Inter Miami) y Thiago Almada (Atlanta United).