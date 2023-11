Argentina: Lionel Scaloni convocaría a Pablo Maffeo del Mallorca vs. Uruguay y Brasil

Lionel Scaloni estaría pensando en convocar a Pablo Maffeo, lateral derecho del Mallorca, que nació en Sant Joan Despí, Barcelona, pero de familia argentina, para los encuentros que la Selección debe afrontar ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Conforme a un reporte del portal Relevo, el futbolista que formó parte de los combinados españoles desde la Sub 16 hasta la Sub 21, entró hace un tiempo en el radar del entrenador albiceleste que ya piensa anunciar su citación esta semana para los encuentros que el elenco campeón del mundo debe encarar el 16 de noviembre en la Bombonera y el 21 del mismo mes en el Estadio Maracaná.

Aparentemente, la AFA ya inició la gestiones por pedido explícito del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni. De hecho, ya le habrían comunicado al Mallorca (club en el que el futbolista en cuestión milita desde julio del 2021) sus intenciones de contar con Pablo Maffeo, para lo cual se encuentran encarando los últimos detalles burocráticos.

Pablo Maffeo podía elegir entre Italia, España y Argentina

Pablo Maffeo, nacido en Sant Joan Despí, Barcelona, España, es hijo de padre italiano y de madre argentina. De ahí que tenía la chance de representar a cualquiera de las tres selecciones nacionales. No obstante, hasta el momento, no fue tenido en cuenta por Luis De La Fuente, a pesar de que lo dirigió en el elenco Sub 21.

Lo cierto es que en La Roja, Maffeo la tiene bastante complicada dado que el titular en su puesto es Dani Carvajal (emblema del combinado español y del Real Madrid) y la alternativa viene siendo Jesús Navas del Sevilla. Por eso, habría visto como una buena posibilidad la idea que tendría Lionel Scaloni, quien además vive en Mallorca y, al parecer, hace rato lo viene siguiendo de cerca.

¿Quién es Pablo Maffeo?

Pablo Maffeo nació el 12 de julio de 1997 en Sant Joan Despí, Barcelona. Mide 1,72 y se proyecta como lateral derecho. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el Espanyol, en donde integró el elenco juvenil B en 2012. En 2013 fue transferido al Manchester City (3 presencias en el equipo profesional). En 2016 fue cedido al Girona (club que pertenece al City Football Group en donde jugó 96 partidos) y después pasó por el Stuttgart (9 compromisos), Huesca (25) hasta que a mediados del 2021 desembarcó en el Mallorca (83).

Por cierto, en la Selección Argentina peleará el puesto, principalmente, con las dos opciones con las que Lionel Scaloni osciló en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en la mayoría de su proceso como entrenador nacional. Por un lado, Nahuel Molina del Atlético de Madrid y, por el otro, Gonzalo Montiel de Nottingham Forest.