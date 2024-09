Por el partido correspondiente a la fecha 7 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial del 2026, en condición de local en el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina goleó a la Selección de Chile por 3 a 0, y de esta manera se afianza como el único puntero del certamen.

El segundo tanto del elenco comandado por Lionel Scaloni, fue a través de un golazo de zurda de afuera del área de Julián Álvarez que venció la estirada de Gabriel Arias, y que además generó la sorpresa en la cuenta oficial de River, que inmediatamente le dedicó una serie de posteos.

“El Sorprendente Hombre-Araña”, escribió junto a una foto de Julián en la que está festejando con su típica pose que imita al Hombre Araña. Además, minutos antes subió el video del golazo que marcó, y allí escribió “Julián está en la casa”, ya que fue su primer gol en el Monumental con la camiseta de la Albiceleste. Por último, cerró: “¿Golazo? ¡Claro, Julián!”.

Posteo de River para Julián Álvarez.

Por otro lado, posteó una foto de la Araña junto a Enzo Fernández celebrando como el Hombre Araña, y allí agregaron “𝐉𝐔𝐋𝐈𝐄𝐍𝐙𝐎”, y para cerrar esta serie de posteos, sumó “Jugar, ganar y festejar en la casa de Argentina”, con imágenes de los jugadores festejando con la Copa América.

Julián Álvarez habló tras el triunfo de Argentina

Una vez finalizado el encuentro, el delantero que se desempeña en el Atlético de Madrid, habló con la transmisión de TyC Sports, donde se refirió al triunfo argentino, y además confesó que no se dio cuenta de que había hecho un golazo.

“Vi que había pegado en el travesaño y después medio que me caí. Pensé que había picado y había salido afuera”, relató el ex River para luego revelar cómo se enteró de que la pelota había entrado: “El Huevo (Acuña) vino y me dijo que fue gol, ahí me di cuenta”.

Además, se refirió a su llegada al fútbol español: “Uno siempre trata de estar preparado y adaptarse lo más rápido posible. En Madrid me han tratado lo más bien y me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo, aunque todavía me estoy acomodando. Estoy muy contento con todo”.

Y cerró revelando que los jugadores argentinos tuvieron un rol importante para convencerlo de salir de Manchester City. “Hablé con ellos en los días previos, cuando se empezó a hablar de las negociaciones. Siempre es lindo compartir vestuario con argentinos, sobre todo por el día a día, así que estoy muy contento por eso”, afirmó.

El partido de Julián Álvarez en números

Gol y asistencia

3 remates

33/39 pases correctos

4 recuperaciones

La tabla de posiciones de las Eliminatorias