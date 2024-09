La Selección Argentina goleó a Chile por 3-0 por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, luego de haberse ganado un puesto entre los once titulares, Julián Álvarez le devolvió la gentileza a Lionel Scaloni con un gol impresionante desde afuera del área y con su pierna inhábil.

Sin embargo, pese a haber anotado el golazo de la noche en el Monumental, el refuerzo estelar del Atlético de Madrid no festejó su tanto para aumentar la ventaja contra la Roja. Las teorías fueron diversas, hasta que el propio delantero habló en televisión y contó el verdadero motivo de su seriedad al momento de celebrar.

“Vi que había pegado en el travesaño y después medio que me caí. Pensé que había picado y había salido afuera”, relató el ex River para luego revelar cómo se enteró de que la pelota había entrado: “El Huevo (Acuña) vino y me dijo que fue gol, ahí me di cuenta”.

Su llegada al Atlético de Madrid y el llamado de los argentinos

“Uno siempre trata de estar preparado y adaptarse lo más rápido posible. En Madrid me han tratado lo más bien y me dieron todas las herramientas para que me sintiera cómodo, aunque todavía me estoy acomodando. Estoy muy contento con todo”, señaló Julián al ser consultado sobre su nueva etapa como jugador en el fútbol español.

El Araña también reveló que los jugadores argentinos tuvieron un rol importante para convencerlo de salir de Manchester City. “Hablé con ellos en los días previos, cuando se empezó a hablar de las negociaciones. Siempre es lindo compartir vestuario con argentinos, sobre todo por el día a día, así que estoy muy contento por eso”, afirmó.

Cuántos goles hizo Julián Álvarez en la Selección Argentina

Ante Chile, Julián Álvarez alcanzó los 10 goles con la camiseta de la Selección Argentina, con la particularidad de que este fue el primero que convierte en el país. A continuación, la lista completa de tantos del Araña en la Albiceleste: