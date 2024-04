A falta de menos de un mes para entregar la lista preliminar para la Copa América de los Estados Unidos, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, empieza a cerrar a los 23 jugadores que formarán parte de la misma, aunque todavía tiene dudas en algunas posiciones puntuales.

El periodista Gastón Edul, en la emisión del pasado jueves en Paren La Mano, el programa emitido por Radio Vorterix, dio detalles al respecto, confirmando que el DT de la Albiceleste ya tiene a 21 jugadores confirmados, y que por lo menos podrían quedar afuera de la misma 5 campeones del mundo.

“Esta vez la lista va a estar más apretada, porque en vez de 26 jugadores van 23. Van a quedar por lo menos 5 campeones del mundo afuera. Nico Gonzalez y Lo Celso, que no estuvieron en el Mundial, van a estar”, explicó al respecto sobre la decisión de Scaloni para este certamen continental.

Dentro de los campeones del mundo que podrían quedar afuera, el primero que aparece es el arquero Gerónimo Rulli, quien quedó relegado en la consideración, ya que en Ajax no está sumando minutos. ”Rulli va a pelear por un lugar con Walter Benítez, quien debutó en el amistoso ante Costa Rica, hoy Benítez ganaría el puesto. A Rulli le jugó muy en contra no tener continuidad. Si lo lleva a Benítez dos meses antes de la Copa América, sería raro que no esté en la lista”, comentó Edul.

Luego, en la defensa, no sería convocado Juan Foyth, quien no ha formado parte de las últimas convocatorias de Scaloni, y a su vez, en caso de que el DT decida llevar a 7 defensores, entre Marcos Acuña y Gonzalo Montiel pelean por un puesto, ya que los otros 6 están casi confirmados.

En la mitad de la cancha, están los otros tres campeones del mundo que quedarían afuera, y los mismos son el Papu Gómez, suspendido por doping positivo, Guido Rodríguez, por cuestiones futbolísticas y Thiago Almada, que será parte del plantel de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por otro lado, al tener 21 jugadores confirmados, hay seis nombres que pelean por dos lugares y todo está sujeto a la cantidad de jugadores que quiera llevar Scaloni por puestos. Entre Montiel, Acuña, Nehuén Pérez, Guido Rodríguez, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte saldrán los últimos citados.

Los 21 jugadores que tendrían su lugar asegurado en la Copa América

Arqueros:

Emiliano Martínez

Franco Armani

Walter Benítez

Defensores:

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Nicolás Tagliafico

Germán Pezzella

Lisandro Martínez

Volantes:

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Delanteros:

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Ángel Di María

Paulo Dybala

Nicolás González

Lionel Scaloni habló sobre la lista de los convocados

Tras la gira amistosa por Estados Unidos, con victorias ante El Salvador y Costa Rica, el entrenador argentino confirmó que solamente Lionel Messi y Ángel Di María tienen el lugar asegurado: “Solo al que no vino puedo asegurárselo, que ya saben. El resto, pico y pala. Bueno, a Fideo (Di María) también… Él lo tiene garantizado“, comentó.

Cuándo sale la lista de Argentina para la Copa América

Todos los hinchas de la Selección Argentina están expectantes de saber cuándo Lionel Scaloni presentará la lista de convocados para la Copa América. Para eso ya hay fecha y horario: la nómina preliminar se podrá presentar hasta el 5 de mayo, mientras que la definitiva deberá estar liquidada para el 12 de junio.