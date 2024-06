La Selección Argentina ganó en su debut en la Copa América y arrancó así con el pie derecho la defensa del título obtenido en el Maracaná en 2021. Y mientras todo el felicidad en la concentración albiceleste, la otra cara de la moneda la muestran en Canadá, luego de la derrota por 2 a 0.

Y es que, en conferencia de prensa luego del partido, el entrenador del seleccionado norteamericano, Jesse Marsch, apuntó contra la Selección Argentina y pidió que se multe al combinado albiceleste por un aspecto bastante particular: lo que tardó en salir a jugar el segundo tiempo.

“Argentina debería ser multada. ¿Entendieron? Multada. Escriban eso”, declaró March, notablemente disgustado con la situación. “¿Cuánto tardaron en salir? ¿20, 30 minutos? No lo sé, pero fue mucho tiempo”, agregó el seleccionador del rival de Argentina.

“Me gustaría que los árbitros controlen esa situación. Si nosotros hubiéramos tardado cinco minutos de más, nos hubieran multado. Habría un gran problema. Veremos que hacen con Argentina…”, continuó Marsch sobre el retraso de Argentina para salir a jugar el segundo tiempo.

Jesse Marsch pide una multa para Argentina.

March cree que Argentina sacó ventaja de forma ilegal

“Mientras estaban en el vestuario estaban mirando el video y analizando cómo jugarnos”, argumentó Marsch, que entiende que el retraso de Argentina en el entretiempo se debió a una extensa charla táctica de Lionel Scaloni. Y que, por ello, la Selección salió a jugar el segundo tiempo sabiendo qué era lo que tenía que hacer.

“Si hubiéramos sabido [que eso iba a pasar], también podríamos haber aprovechado esos 10 minutos extra y preparado otras cosas”, recalca Marsch. Y finalizó diciendo: “Deberían ser multados por salir 20 minutos tarde al segundo tiempo.”

¿Argentina será sancionada tras los pedidos de Canadá?

El triunfo de la Selección Argentina no corre peligro, ni ante una eventual sanción.

Medios norteamericanos afirman que CONMEBOL ha tomado nota del retraso argentino para salir al segundo tiempo y que investigarán el asunto. En cualquier caso, la resolución y una posible multa llegarían recién al finalizar la primera jornada de Copa América, lo cual sucederá recién el próximo martes.

El pedido de Marsch de una multa resultaría el castigo más lógico que podría recibir Argentina, en caso de que CONMEBOL encuentre irregularidades. No obstante, situación como la que plantean desde Canadá no suele acarrerar sanciones mayores y los tres puntos ya conseguidos no corren peligro.