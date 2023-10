Este viernes se dio a conocer la lista de 21 futbolistas convocados por Diego Placente para representar a la Selección Argentina en el Mundial Sub-17 de Indonesia que se disputará del 10 de noviembre al 2 de diciembre. Allí destaca el nombre de Claudio Echeverri, la joya que tiene River en el plantel de Martín Demichelis y que fue figura con La Albiceleste en el último Sudamericano de la categoría.

El futbolista, pese a su juventud, sabe que hay depositada en él una gran expectativa. Ya en pleno desarrollo del Sudamericano se había sincerado sobre las presiones que sentía por esto y su deseo de no defraudar a nadie. De ahí en adelante, fueron varias las charlas que mantuvo con Diego Placente y otros integrantes del cuerpo técnico, quienes siempre le remarcaron que a su edad la prioridad tenía que ser disfrutar el fútbol.

“Yo soy un chico muy reservado. Vivo con mis papás, mi hermana y mi novia y ellos me acompañan en todo lo que me pasa. Lo llevo bien tranquilo y hago otras cosas para no estar tan pendiente de lo que se habla”, dijo en una entrevista que concedió al diario Clarín. Y agregó: “Me tocó hacer un buen Sudamericano y gracias a eso pude dar el salto a Primera de River. Tuve un gran debut, más que nada por la asistencia. Estoy contento y feliz, pero tengo que seguir trabajando para volver del Mundial y poder tener más minutos“.

Así como se acostumbró a codearse con las grandes estrellas que hay en el plantel profesional del Millonario, los recurrentes llamados a entrenarse en el predio que AFA tiene en Ezeiza le permitieron a Echeverri tener cada vez mayor contacto con distintos integrantes de la Selección Argentina que se coronó campeona mundial en Qatar: desde la posibilidad de tomarse una foto con Lionel Messi, hasta la de recibir un consejo de Pablo Aimar o Lionel Scaloni.

El Diablito, que ayer compartió con gran entusiasmo en sus redes sociales el video que presentó a los convocados para el Mundial Sub-17 emulando aquella presentación de la nómina que viajaría a Qatar, hizo referencia a esa vínculo con una Selección que se convirtió en faro de cualquier futbolista argentino. “La Selección mayor te motiva y para nosotros es un orgullo verlos jugar a ellos. Más ahora que son campeones del mundo y no les gana nadie. Nosotros sabemos que (el Mundial) es el único título que nos falta. Va a ser muy lindo y habrá muchas cosas en juego. Es una gran ilusión para nosotros”, señaló.

El encuentro con Messi

A finales de marzo de este año, Claudio Echeverri tuvo la oportunidad de entrenar junto a Lionel Messi y también de tomarse con él una foto que guardará entre sus mejores recuerdos. “Ese día que entrene con ellos fue hermoso. Estar con los campeones del mundo fue inolvidable. Pude cumplir mi sueño de conocer a Messi también. Todavía no caigo. Significa mucho para mí, es el mejor jugador del mundo y desde chico que lo miro. Es un ejemplo para todos, conocerlo y ver lo buena persona que es me puso muy contento“, había declarado el Diablito sobre aquel encuentro.

La lista de Argentina para el Mundial Sub-17

Arqueros: Froilán Díaz (Unión), Jeremías Florentín (Talleres), Franco Villalba (Vélez). Defensores: Dylan Gorosito (Boca), Ulises Giménez (River), Tobías Palacio (Argentinos Juniors), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes), Juan Manuel Villalba (Vélez), Octavio Ontivero (Lanús). Mediocampistas: Thiago Laplace (Lanús), Mariano Geréz (Lanús), Gustavo Albarracín (Talleres), Valentino Acuña (Newell’s), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Franco Mastantuono (River), Claudio Echeverri (River). Delanteros: Maher Carrizo (Vélez), Agustín Ruberto (River), Santiago López (Independiente), Ian Subiabre (River).

El calendario de Argentina en el Mundial Sub-17

La Selección Argentina Sub-17 hará su estreno en el Mundial de Indonesia el 11 de noviembre enfrentando a Senegal en Estadio Jalak Harupat de Bandung. El 14, en la misma sede, medirá fuerzas con Japón y cerrará su participación en el Grupo D midiéndose a Polonia el 17 en el Estadio Internacional de Kajarta. La delegación partirá este lunes rumbo a territorio asiático para encarar allí el tramo final de la preparación.