Aunque en líneas generales no fue su partido más brillantes, Lionel Messi volvió a ser el futbolista decisivo para una Selección Argentina que gracias a su golazo de tiro libre pudo derrotar por la mínima a Ecuador en el Monumental y comenzar con el pie derecho su camino en las Eliminatorias de CONMEBOL.

Ese camino iniciado podría no terminar para el capitán si termina cumpliendo con lo que ya deslizó en más de una ocasión tras la coronación en el Mundial de Qatar, relacionado a que no se ve jugando una nueva Copa del Mundo, pudiendo ser la Copa América del año próximo su torneo despedida del seleccionado.

Pero hay en La Scaloneta un futbolista que se embanderó con la causa de cambiar los planes de La Pulga y no es otro que Emiliano Martínez, quien también más de una vez se encargó de dejar en claro que hará todo a su alcance para convencer al mejor futbolista del planeta de acompañarlos en un Mundial más.

Sus declaraciones posteriores al triunfo ante Ecuador no fueron la excepción. “A ver si me regala la camiseta, le pegó bárbaro. A Messi le quiero pedir que no se vaya nunca, ojalá juegue el Mundial 2026“, expresó Dibu en diálogo con TyC Sports.

Un hermoso regreso para Dibu

El arquero dijo haber disfrutado mucho de la vuelta a la competencia oficial con la Selección Argentina, incluso cuando Ecuador no le puso nada fácil la tarea. “Fue hermoso, la verdad. Supimos sufrir, porque no es fácil arrancar una Eliminatoria con un equipo como ellos, pero la verdad es que terminamos muy contentos“, señaló.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Por la segunda fecha de las Eliminatorias, Argentina visitará a Bolivia el próximo martes desde las 17 horas.