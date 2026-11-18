El arquero de la Albiceleste habló en zona mixta sobre el escaso público en La Bombonera y el Estadio Mario Alberto Kempes.

La Selección Argentina reaccionó con creces luego de la derrota con Uruguay y goleó por 7-0 a Costa Rica en Córdoba. Sin embargo, tal como había sucedido en La Bombonera contra la Celeste, llamó la atención el escaso público en las tribunas para ver al combinado nacional.

Esta situación no pasó desapercibido entre los protagonistas. Emiliano Martínez fue uno de los que habló al respecto en zona mixta tras el triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes e hizo un contundente pedido: “Bajar un poco el precio de las entradas”.

“Nos gustaría jugar con estadios un poco más llenos, capaz hay que hacer cosas solidarias llenarlos, llenos de chicos. Hay que volver a enamorar a esta Selección”, comenzó diciendo el Dibu al ser consultado por el poco público en esta fecha FIFA de noviembre.

“Sabemos que no está Leo, que la gente obviamente quería verlo más a él, pero al final es la Selección Argentina y necesitamos ese cariño, necesitamos volver a jugar con estadio lleno“, completó.

Por último, el arquero de Chelsea sugirió cómo revertir la situación: “Tenemos la responsabilidad nosotros, el cuerpo técnico y los dirigientes, de hacer eso posible. Darle amor a la gente, bajar un poco el precio de las entradas y llenar todos los estadios”.

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El récord que consiguió Dibu Martínez con la Selección Argentina

Luego de mantener su arco en cero en la goleada ante Costa Rica, Emiliano Martínez llegó a las 47 vallas invictas con la Selección Argentina. De esta manera, el Dibu comparte el récord con Sergio Romero y está a tan solo un encuentro más sin goles de ostentar la marca en solitario.