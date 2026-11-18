Se terminó el 2026, un año movido para la Selección Argentina, ya que no solo disputó la final del Mundial, sino que también su entrenador, Lionel Scaloni, comenzó un recambio generacional, en el que tendrá que intentar reemplazar a Lionel Messi, que anunció su retiro del equipo.

En la última presentación de la temporada, que terminó con victoria 7 a 0 frente a Costa Rica en el amistoso disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, Scaloni le dio minutos a Aaron Anselmino y Mariano Troilo, para que así hagan su debut oficial con la mayor.

Aaron Anselmino debutó en la Selección Argentina.

Los dos defensores, se metieron en la lista de los jugadores que debutaron bajo el mandato del entrenador oriundo de Pujato, y en total ya son 75, tomando en cuenta desde su estreno en la Albiceleste, en septiembre de 2018, cuando comenzó su ciclo como interino tras la salida de Sampaoli.

A lo largo de este 2026, fueron 14 en total los futbolistas que hicieron su estreno con la Selección Argentina, en una muestra de que el DT está observando juveniles que pueden ser tenidos en cuenta para las próximas convocatorias, tal como lo afirmó en la última conferencia de prensa.

Uno x uno, los 75 jugadores que debutaron en la Selección Argentina en el ciclo Scaloni

Giovanni Simeone (2018). Renzo Saravia (2018). Gerónimo Rulli (2018). Matías Vargas (2018). Santiago Ascacibar (2018). Exequiel Palacios (2018). Alan Franco (2018). Franco Cervi (2018). Gonzalo Martínez (2018). Walter Kannemann (2018). Franco Vázquez (2018). Rodrigo Battaglia (2018). Rodrigo De Paul (2018). Juan Foyth (2018). Gastón Giménez (2018). Paulo Gazzaniga (2018). Gonzalo Montiel (2019). Matías Suárez (2019). Lisandro Martínez (2019). Domingo Blanco (2019). Esteban Andrada (2019). Juan Musso (2019). Matías Zaracho (2019). Iván Marcone (2019). Lucas Martínez Quarta (2019). Nicolás Domínguez (2019). Alexis Mac Allister (2019). Leonardo Balerdi (2019). Adolfo Gaich (2019). Lucas Ocampos (2019). Nicolás González (2019). Facundo Medina (2020). Cristian Romero (2021). Emiliano Martínez (2021). Julián Álvarez (2021). Nahuel Molina (2021). Emiliano Buendía (2022). Lucas Boyé (2022). Marcos Senesi (2022). Thiago Almada (2022). Enzo Fernández (2022). Nehuén Pérez (2022). Alejandro Garnacho (2023). Facundo Buonanotte (2023). Walter Benítez (2024). Valentín Carboni (2024). Valentín Barco (2024). Valentín Castellanos (2024). Nico Paz (2024). Giuliano Simeone (2024). Franco Mastantuono (2025). José Manuel López (2025). Aníbal Moreno (2025). Lautaro Rivero (2025). Facundo Cambeses (2025). Kevin Mac Allister (2025). Máximo Perrone (2025). Gianluca Prestianni (2025). Joaquín Panichelli (2025). Gabriel Rojas (2025). Agustín Giay (2025). Santiago Beltrán (2026). Tomás Aranda (2026). Nicolás Capaldo (2026). Joaquín Freitas (2026). Román Vega (2026). Ezequiel Fernández (2026). Santiago Simón (2026). Valentín Gómez (2026). Leonel Flores (2026). Matías Soulé (2026). Tomás Palacios (2026). Santiago Castro (2026). Mariano Troilo (2026). Aaron Anselmino (2026).

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