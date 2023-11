La Selección Argentina y Brasil llegan con necesidades, diferentes, pero que los obligan a los dos en la misma proporción hacia un único objetivo: ganar el Superclásico Sudamericano que se jugará este martes 21 de noviembre desde las 21:30 horas en el Estadio Jornalista Mário Filho (Maracaná) de Río de Janeiro, por la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

La Scaloneta llega más entera a pesar de haber caído inesperadamente con Uruguay en la Bombonera, dado que los dirigidos por Fernando Diniz apenas sumaron una unidad de las últimas nueve, con el empate con Venezuela como local y las derrotas como visitante ante el combinado charrúa de Marcelo Bielsa en el Estadio Centenario de Montevideo y con la Colombia de Néstor Lorenzo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ante esta situación de que Brasil llega diezmada, Diego Simeone advirtió a la Selección Argentina de Lionel Scaloni en una conversación que mantuvo con TyC Sports: “Hay que tener cuidado porque ese ‘no viene tan bien’ es peligroso. Yo creo que este partido con Uruguay seguramente le hará bien al grupo porque tienen una química y una fortaleza que se les percibe enormemente desde afuera”.

No obstante, el Cholo, que estuvo unas horas por el país y que ya viajó hacia Madrid para retomar su actividad como estratega del Colchonero, compartió su visión sobre su percepción de plantel albiceleste: ”Son ganadores, están bien y quieren seguir en esa racha que es muy difícil porque ganar todos los días no se puede”.

Para cerrar, Diego Pablo Simeone anticipó que no se verán grandes cambios del equipo que recibió a la Uruguay del Loco Bielsa en la Bombonera al que visitará el Maracaná este martes 21 de noviembre: ”Mejor que los entrenadores no ve nadie el partido y Scaloni entenderá claramente cómo tiene que jugar. No me imagino que cambie mucho”.

Brasil, además, llega diezmado por las lesiones de Neymar y Vinícius Júnior

Brasil, contra la Selección Argentina este martes 21 de noviembre, no podrá contar con sus dos máximas figuras, ambas por padecer graves lesiones. Por un lado, Neymar sufrió en octubre la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco, en tanto que Vinícius recientemente se le diagnosticó una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón distal de la pierna izquierda.

