Diego Simeone fue uno de los bastiones de la negociación que decantó en la incorporación de Julián Álvarez al plantel principal del Atlético de Madrid. El Cholo le hizo saber al futbolista sus ganas de contar con él en su esquema de frente a la temporada 2024/2025, aspecto que pesó para que se acelerara su salida del Manchester City.

Al respecto, el Cholo se refirió por primera vez este domingo 18 de agosto en la conferencia de prensa que brindó en la Ciudad Deportiva de Majadahonda en la previa del compromiso que los colchoneros deberán afrontar ante el Villarreal en el Estadio de La Cerámica este lunes desde las 21:30 horas CET bajo el marco de la primera jornada de LaLiga.

“Se le ve con mucha ilusión. Entiende el lugar en el que está, todas las características que tiene se acercan al ADN del Atlético de Madrid. Esperamos con expectativa su rendimiento. No es una responsabilidad pero se ganó un lugar importante. Ojalá que podamos crear un equipo para que, grupalmente, sus características nos ayuden”, señaló Diego Simeone a raíz de Julián Álvarez.

Por otro lado, Simeone remarcó que la Araña prácticamente no pudo descansar luego de lo que fue la ajetreada temporada que tuvo con el Manchester City y con la Selección Argentina: ”Todo muy repentino, llegó hace poco. Lleva cuatro entrenamientos, se está adaptando. Jugó JJ.OO. y Copa América, no tuvo vacaciones puras porque estaba pendiente de su salía del Manchester City para ver si venía y no llegás a relajarte del todo”.

Julián Álvarez junto a Enrique Cerezo en su presentación en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez a BOLAVIP: ”Firmé con el Atlético de Madrid por una cuestión personal”

En su presentación en el Estadio Metropolitano, BOLAVIP pudo consultarle a Julián Álvarez sobre su decisión de llegar al Atlético de Madrid y respecto a cuánto tuvo que ver la Selección Argentina para que se inclinara por la opción de abandonar el Manchester City de Pep Guardiola.

“Ya de conocerlo y escucharlo, Lionel Scaloni siempre dice que los jugadores, mientras tengan ritmo, van a tener su lugar. Después obviamente es por rendimiento”, expresó el Campeón del Mundo en Qatar 2022.

En esa misma línea, añadió: ”No fue tanto por la Selección (firmar por el Atlético), sino por algo personal del día a día”.

¿Cuándo debutará Julián Álvarez en el Atlético de Madrid?

Julián Álvarez formará parte de la lista de concentrados del Atlético de Madrid para viajar a Villarreal para el encuentro de la primera jornada de LaLiga. No obstante, no está confirmada su intervención en el juego, dado que, tal como subrayó Diego Simeone, apenas lleva cuatro entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Por lo tanto, si bien podría sumar unos minutos, es posible que su presentación con la camiseta rojiblanca sea frente a Girona el domingo 25 de agosto en el Estadio Metropolitano.