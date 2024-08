Julián Álvarez ya se entrena como un integrante más del plantel de Diego Simeone. La Araña llegó el domingo a la capital española, el lunes se realizó la revisión médica y firmó su contrato -hasta mediados del 2030- en el Estadio Metropolitano, y desde el martes se entrena en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Con lo cual, si el Cholo quiere, puede contar con él -más allá de que apenas se tomó una semana de vacaciones entre su último partido en los Juegos Olímpicos y su aterrizaje al Aeropuerto de Barajas- para el debut del Atlético de Madrid en LaLiga, pautado para el lunes 19 de agosto desde las 21:30 horas de Europa Central (17:30 de Argentina).

No obstante, Diego Simeone tomó una decisión con Julián Álvarez: no lo incluyó en el once que probó este miércoles para la visita al Submarino Amarillo. El técnico colchonero ensayó con: Horațiu Moldovan; Robin Le Normand, Axel Witsel, César Azpilicueta; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke Resurrección, Samu Lino; Rodrigo Riquelme, Antoine Griezmann y Alexander Sorloth.

Y no solo eso. Además de que en principio no estará el ex delantero de River, Simeone tampoco contaría para el puntapié con ningún argentino. Ni con Rodrigo De Paul, ni con Nahuel Molina, ni con Ángel Correa. Ni siquiera con su hijo Giuliano Simeone. De igual modo, solo corresponde a un tanteo a cinco días el compromiso señalado.

Los compromisos del Atlético de Madrid en la temporada 2024/2025

El Atlético de Madrid no solo apuntará a quedarse con LaLiga, sino que, además, buscará hacerse con la Copa del Rey, la UEFA Champions League (el jueves 29 de agosto será el sorteo de la Fase de Liga) y la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 (el Atleti será junto al Real Madrid los dos representantes del fútbol español).

¿Cuándo será el primer derbi de Julián Álvarez?

Julián Álvarez ya podrá disputar su primer duelo con el Real Madrid como jugador del Atlético de Madrid el próximo 29 de septiembre en el Estadio Metropolitano, bajo el marco de la octava jornada de LaLiga 24/25. Por cierto, la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu está programada para que se desenvuelva el 9 de febrero del 2025.