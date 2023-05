Mucho se ha hablado alrededor del mundo de lo que fue la obtención del Mundial de Qatar. Tanto en Francia como en México y España han sido de los principales detractores de la hazaña conseguida por la Selección Argentina de la mano de Lionel Scaloni y todo el grupo de futbolistas del plantel albiceleste.

Menospreciando que en reiteradas instancias del Mundial, Argentina fue determinante por los penales e incluso justificando que muchos de ellos fueron mal cobrados, desde disitintos lugares del mundo han rebajado la tercera estrella de la Selección y en las últimas horas lo han hecho desde el país vecino.

En concreto, Diego Lugano -ex jugador de la Selección Uruguaya y capitán de la “Celeste”- fue duro con la obtención del Mundial de Argentina ya que, en diálogo con medios charrúas, el zaguero central no tuvo filtro. “No voy a hablar de los arbitrajes del Mundial porque fueron una vergüenza. A Argentina lo ayudaron a ser campeón del mundo. 4 de los 5 penales que le cobraron no fueron“, soltó sin vueltas.

Lógicamente, la noticia de las declaraciones de Lugano no tardó en viralizarse en nuestro país y los medios hicieron eco de la misma. Uno de ellos fue el Diario Olé, quien en una publicación de Instagram sobre el asunto recibió los comentarios a modo burlón de dos campeones del mundo.

En concreto, Ángel Di María y Leandro Paredes se burlaron de Lugano y su picante frase contra la Selección con emojis que emulan la risa, tomando la declaración como una situación insólita. A su manera, los dos jugadores de la Albiceleste y de la Juventus le pusieron los puntos al defensor uruguayo.