5 meses pasaron desde el triunfo de la Selección Argentina ante Francia por penales tras empatar 3 a 3 en el tiempo reglamentario, que le permitió consagrase campeón del mundo en Qatar tras 36 años de sequía, y aún algunos ex jugadores siguen hablando sobre algunas posibles polémicas del campeonato.

“No voy a hablar de los arbitrajes del Mundial porque fueron una vergüenza. A la Selección Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. Cuatro de los cinco penales no fueron”, dijo Diego Lugano, ex defensor de la Selección de Uruguay, con la que fue campeón de la Copa América en 2011, referido a la consagración del equipo de Scaloni en Qatar.

Luego de que dos campeones del mundo como Ángel Di María y Leandro Paredes hablen sobre estos dichos, fue el turno de Sergio el Kun Agüero, quien en diálogo con Star Plus, también le respondió al ex defensor uruguayo.

“Lugano se queja pero fue al Mundial invitado por FIFA. Me imagino que no estarán contentos en FIFA si está hablando mal de los árbitros. Si quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal, cada uno opina lo que quiere”, comenzó el Kun.

Y añadió para cerrar: “Al pedo se mete en contra de la gente argentina porque nos llevamos bien con los uruguayos. Fue un comentario bastante innecesario”.