Valentín Barco, una de las grandes novedades de la lista de Lionel Scaloni para esta fecha FIFA, está transitando sus primeros días en la Selección Argentina. En diálogo con AFA Estudio, el entrenador confirmó que mantuvo charlas con el Colo y con el resto de los jóvenes que forman parte del recambio generacional pensando en lo que viene.

“Nicolás Valentini y Valentín Barco… contentos. Después están Carboni y Buonanotte que ya han estado con nosotros. Son chicos jóvenes, apostamos por ellos y después hay que darle la oportunidad de que jueguen. Estamos contentos de tenerlos”, fue lo primero que soltó el estratega sobre los integrantes de esta nueva camada.

Después, analizó: “Todo el mundo necesita saber que la Selección es para todos y no porque se haya ganado un Mundial no va a haber lugar para los demás. Estos chicos tienen condiciones y ganas y pueden aportar sus cosas y esperamos darles la oportunidad de jugar estos dos partidos. Esa es la idea.

“Los entrenamientos nos han servido para verlos, para charlar con ellos, tener reuniones y sí, son interesantes“, concluyó.

Barco, complicado para los Juegos Olímpicos

Pese a esta primera citación con la Mayor, el Colo es una fija de Javier Mascherano para los Juegos Olímpicos París 2024. Sin embargo, a falta de algunos meses para el inicio del certamen, Brighton no quiere ceder al ex-Boca porque quiere tenerlo a disposición en el club.

Según informó el periodista Gastón Edul, el equipo inglés “se encuentra inflexible para cederlo“. De todas formas, las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino buscarán convencer a sus pares británicos para que el lateral izquierdo pueda decir presente en la cita olímpica.

¿Cómo se prepara la Selección Argentina para la Copa América?

“No se prepara diferente una Copa América, porque desde siempre salimos a competir todos los partidos. El que sale a competir contra Argentina tiene un condimento especial y eso no cambió pese a haber ganado. Nosotros siempre respetamos mucho al rival, la manera de prepararla no cambió en nada”, afirmó Scaloni.