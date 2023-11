Desde la reciente viralización del discurso del candidato presidencial Javier Milei, donde se posiciona a favor de la llegada de las sociedades anónimas al fútbol argentino, tanto la población como la mayoría de las instituciones de diversas categorías expresaron su repudio en redes sociales bajo el lema “el club es de los socios“.

Sin embargo, el primer pronunciamiento de los jugadores llegó a través de un comunicado del colectivo Futbolistas Unidxs. En el texto expresan su apoyo al candidato Sergio Massa de cara a las elecciones del próximo domingo, en repudio a la propuesta de la llegada de las SAD.

Ese mismo posteo en redes sociales recibió el apoyo de un jugador de la Selección Argentina: en el perfil de Lisandro Martínez, futbolista del Manchester United, aparece la publicación de Futbolistas Unidxs entre sus “me gusta”. Un mensaje claro hacia el afuera, como lo ha hecho durante toda su carrera.

Varios protagonistas del fútbol argentino decidieron no hacer oídos sordos ante el debate de la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas a la Liga Profesional y lanzaron un comunicado que cuenta con firmas emblemáticas como la del Pato Filliol y el Negro Enrique, campeones del mundo con la Selección Argentina. El posteo completo:

“Solicitada de futbolistas de cara al balotaje del 19 de noviembre

No podemos mantenernos al margen cuando se juega un partido tan importante (…). Es por eso que hoy, cuando tan abierta y explícitamente se disputan dos modelos de país, donde se ponen en discusión los consensos básicos construidos por nuestra joven democracia, es que queremos expresar que vemos con mucha preocupación las posiciones que representa Javier Milei, no sólo por su contenido sino también por sus formas.



No queremos con nuestro silencio ser cómplices de los discursos de odio que éste candidato viene pregonando hace mucho tiempo, de la violencia verbal que sabemos deviene de la violencia física, del negacionismo a lo ocurrido durante la última dictadura militar que dentro de lxs 30.000 compatriotas que se llevó, contamos a 220 deportistas.



Con mayor preocupación observamos las últimas declaraciones del candidato donde reivindica las Sociedad Anónimas Deportivas (SAD), porque adherimos fervientemente a aquel lema que dice que “un pibe más en el club, es un pibe menos en la calle”, porque nuestros clubes no son un negocio de nadie, sino la inclusión de miles. Y porque creemos que la pasión no se privatiza (…).



Como futbolistas, y fundamentalmente como argentinos, no podemos ni queremos quedarnos callados, porque sabemos que la próxima elección se juegan muchas cosas: los consensos mínimos de la democracia y de la convivencia social (…).



Por eso el 19 de noviembre, los y las de abajo firmantes, ya sabemos de que lado queremos estar ante la encrucijada en la que nos pone la historia: por los pibes de Malvinas, que no vamos a olvidar, por el Diego y no por la asesina de guerra Margaret Thatcher, por las disidencias, por el amor y por la patria es que llamamos a acompañar la fórmula que encabeza Sergio Massa”.