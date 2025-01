Louis Van Gaal, tras las derrotas sufridas con Argentina, lo vuelve a intentar

Louis Van Gaal era una de las esperanzas de Países Bajos para romper con la mala racha histórica sin títulos en la Copa del Mundo. No obstante, el extravagante entrenador se topó con la Selección Argentina, no una, sino dos veces, y los planes para ser campeón se le esfumaron.

Primero en la Semifinal de Brasil 2014 que se llevó a cabo en el Arena Corinthians de la ciudad de San Pablo, cuando Sergio Romero, tras el 0 a 0 en los 90 minutos iniciales y en los 30 del alargue, se convirtió en héroe al tapar en la tanda de penales los lanzamientos de Ron Vlaar y Wesley Sneijder, dándole así, la victoria 4 a 2 a la Albiceleste de Alejandro Sabella.

Y segundo en el encuentro por los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022 que se desenvolvió en el Estadio de Lusail. Luego de un 2 a 2 frenético, la Selección Argentina volvió a despejar de su camino a Louis Van Gaal, en este caso, con un 4 a 3 en la instancia desde los 12 pasos que tuvo al Dibu Martínez como el principal protagonista al atajar las ejecuciones de Virgil van Dijk y Steven Berghuis.

No obstante, el ex DT del FC Barcelona, Bayern Munich y Manchester United, entre otros, a sus 73 años lo intentará una vez más ya de cara a la Copa Mundial del 2026. Esta vez no lo hará al frente del combinado de Países Bajos, sino en el rol de director deportivo dentro de un cuerpo técnico que encabezará Patrick Kluivert en la Selección de Indonesia.

Indonesia, de la mano de Kluivert y Van Gaal, con altas chances de clasificar al Mundial 2026

La dupla Patrick Kluivert – Louis Van Gaal llegó para reemplazar al surcoreano Shin Tae-yong, quien estuvo en el cargo de seleccionador de Indonesia desde el 2020. El único objetivo por el cual fueron convocados para el futuro inmediato es la clasificación a la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

Las chances de lograr el objetivo son altas, dado que Indonesia ya superó la primera fase de las Eliminatorias de la AFC. Se quedó con el segundo puesto del Grupo F que compartía con Irak, Vietnam y Filipinas. Ahora integra el Grupo C de la etapa definitiva junto a Japón, Australia, Arabia Saudí, Baréin y China. Tras 6 fechas y a falta de 4, se ubica tercero a un punto de Australia.

Los dos primeros clasificarán directamente al certamen que se llevará a cabo en Norteamérica, mientras que el tercero y el cuarto de cada zona (son tres) jugarán la Cuarta Ronda. Allí los 6 combinados se dividirán en dos grupos, los primeros de cada uno clasifican al Mundial. En tanto que los dos segundos se enfrentarán a duelos ida y vuelta para definir el cupo asiático para el Repechaje Intercontinental contra los clasificados para la repesca del resto de las confederaciones.

