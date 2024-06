El Manchester City se encuentra en medio de un proceso de transferencias en la que debe decidir a qué jugadores ir a buscar y con cuáles quedarse, en función de armar el equipo con el que encarará lo que sería, por lo menos en este ciclo, la última temporada de Pep Guardiola en la Premier League (la comentó el propio catalán en conferencia de prensa).

En ese sentido, uno de los que más estuvo involucrado en los últimos días con el mercado fue Julián Álvarez. El delantero de la Selección Argentina pretende aumentar el protagonismo en los partidos trascendentales, por eso se encargó de hacer saber que nos descarta acercamientos como los del Atlético de Madrid, París Saint-Germain y Chelsea.

No obstante, se quedaría en el plantel de Pep Guardiola, dado que el Manchester City no tiene intenciones de soltarlo. Por eso, al quedarse, la Araña podría compartir plantel con otro argentino que debe retornar de su préstamo. Se trata de Máximo Perrone, quien estuvo a préstamo en Las Palmas de LaLiga de España.

Sin embargo, el ex Vélez ya aclaró que coordinó con el City salir cedido por una temporada más: ”Llegamos al acuerdo de que habrá una cesión más. Creo que para seguir con la adaptación, un año más en LaLiga sería lo mejor. Hay que ver las opciones. Es muy pronto todavía. Hay que tomarlo con tranquilidad y elegir la mejor opción”.

Máximo Perrone sumó con Las Palmas 29 partidos en LaLiga y uno en la Copa del Rey en la temporada 2023/2024.

Además, en la conversación con Marca, Perrone comentó cómo considera su primer año en LaLiga: ”En lo positivo, el crecimiento. Buscaba hacer mi primera temporada en Europa y creo que ha sido muy buena. He jugado alrededor de 30 partidos y la mayoría de titular. Sabía que iba a venir y no iba a serlo de entrada, que tenía que luchar y, al final, he conseguido jugar mucho. Me quedo con eso”.

Máximo Perrone contó cómo fue su experiencia con Pep Guardiola

Máximo Perrone estuvo al rededor de seis meses en el Manchester City entre enero y agosto del 2023. Y sobre lo que fue justamente su experiencia bajo el mando de Pep Guardiola, comentó: ”No queda un detalle sin que él lo ‘cubra’. Por algo el City es el equipo que es y juega como juega. Todos sabemos que es el mejor entrenador del mundo y así hace jugar a su equipo”.

Asimismo, reveló: ”Cuando llegué me recibió y tuvimos una charla. La realidad es que hablamos más sobre la vida, la adaptación, que quería que aprendiese el idioma, que consiguiera una casa, que me sintiera cómodo… Hablamos más sobre la vida que sobre lo futbolístico”.

Máximo Perrone no cree que Javier Mascherano lo llame para los Juegos Olímpicos

Máximo Perrone fue parte del plantel de la Selección Argentina Sub 20 que Javier Mascherano dirigió en el Mundial de la categoría en 2023. Sin embargo, tras aquel proceso, no volvió a ser convocado. Por eso, sus expectativas para ir a París 2024 son muy pocas: ”En los últimos tiempos no he estado con la selección olímpica. Obviamente, uno siempre está a disposición. Es lo más grande para uno. No he hablado con Mascherano pero seguiré trabajando”.