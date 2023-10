Con la urgencia de comenzar a cosechar puntos, pues solo sumó uno en sus tres primeras presentaciones de Eliminatorias, la Selección de Perú recibe esta noche en Lima a Argentina, campeona del mundo vigente y única con puntaje ideal en las clasificatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026. La realidad de ambos equipos bien puede considerarse opuesta. Quedó de manifiesto en la última conferencia que concedió Juan Reynoso, en que la prensa peruana le remarcó una y otra vez que el seleccionado carecía de un estilo, de una identidad fácilmente reconocible. Scaloni, por su parte, destacó tras la victoria ante Paraguay la importancia de contar con un equipo que tiene muy claro a qué juega, sin importar qué futbolistas ingresen al terreno de juego.

El castigado entrenador de la Selección de Perú coincidió en ese diagnóstico con el de la Selección Argentina y aseguró que allí radica la gran complejidad que tendrá el partido para los suyos pese a ser locales, más allá de si Lionel Messi, cuya titularidad todavía es una incógnita, juega más o menos minutos. “Coincido con Scaloni, es un equipo que sabe a lo que juega. Además, hoy ya no solo depende de Messi. En el equipo que esté es el diferencial, pero se ha demostrado que sin él intentan jugar, tienen muchos automatismos, buena circulación del balón, empujan a los rivales. Está en nosotros llevarlos al terreno que nos convendría”, señaló el exentrenador de Melgar y Cruz Azul, entre otros equipos.

Más allá de compartir que la identidad de la Selección Argentina trasciende incluso a su mejor futbolista, Reynoso no niega los recaudos especiales que deben tomarse cunado en cancha está Lionel Messi. “Varían detalles. Messi hace un diferencial y lo hace de forma casi exclusiva en ciertas zonas de la cancha. Te puede clavar una puñalada en el pase filtrado o táctica fija. Las estadísticas dicen que son la mejor selección del mundo, esperamos estar a la altura para neutralizarlos y sorprenderlos. Es un partido que todos quisiéramos jugar y los vamos a recibir con la mayor de las atenciones y el mayor respeto”, manifestó.

El DT de Perú también hizo referencia a la posibilidad de que Argentina vuelva a presentar a sus dos centrodelanteros desde el arranque, Lautaro Martínez y Julián Álvarez, como ya sucedió en el Monumental ante Paraguay. “Ustedes saben que son dos ‘9’ nominales, pero Argentina juega a ocupar espacios y a dejarlos constantemente. Es un mérito de ellos. Eso hace que hoy tengan esa posibilidad de engañar con los movimientos para encontrar los espacios si la defensiva rival no tiene claro a lo que apuestan. Son dos ‘9’ que son muy dúctiles para marcar. Será un lindo reto para nuestra defensa“, opinó.

¿Y qué propuesta tendrá Perú ante Argentina?

Juan Reynoso fue muy respetuoso de la Selección Argentina y todas sus virtudes, las cuales demostró conocer muy bien. Sin embargo, también dejó claro que la Selección de Perú tiene trabajada una estrategia para contrarrestar todo ese poderío. “Lo que estamos buscando es hacer un equipo con presión alta y poder tirar la carne al asador en lo que queremos. Entonces no es que seamos defensivos: nos adecuamos de acuerdo a los rivales. Todos los partidos son distintos. Y se los comento porque no quiero venir a convencerlos, pero sí que escuchen el motivo por el que a veces cambiamos, y esto lo dije ni bien asumí. Habrá partidos que presionemos alto, intermedio o atrás. Es lo que pide el fútbol moderno“, manifestó.

Y agregó: “Lo que quisiera transmitir es que nosotros no vamos a perder nuestro ADN, nos gusta jugar. Pero para tener la pelota, tenemos que saber quitarla. Hay que recuperar la pelota, porque si no vas a correr detrás del balón y vas a gastar esa energía. Después, cuando juegas, no tienes piernas para asociarte. Lo de la estadística de remates al arco es cuestión de interpretación. ¿Qué es un disparo al arco? Yo vi que tiramos al arco, quizá no fueron a portería. Hoy las estadísticas hablan más de expectativa de gol y ante Chile estuvimos ahí“.

La probable alineación de Argentina

Lionel Scaloni tendría casi definido el equipo con el que enfrentar a Perú en Lima y solo resta que se termine de confirmar si Lionel Messi iniciará o no como titular. La alineación probable de la Selección Argentina se integra con Argentina saldría a jugar con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez o Lionel Messi y Nicolás González.

La probable alineación de Perú

Juan Reynoso dispondría que el seleccionado local salga a hacer frente a los campeones del mundo con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Nilson Loyola; Andy Polo, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Franco Zanelatto; André Carrillo y Paolo Guerrero.

¿Dónde ver el partido entre Argentina y Perú?

El duelo entre Perú y Argentina por la cuarta fecha de las Eliminatorias se podrá ver en vivo y en directo desde las 23.00 por la pantalla de TyC Sports y la TV Pública.