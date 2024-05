El posteo del hermano de Paulo Dybala por su no convocatoria a la Copa América

La ausencia de Paulo Dybala en la lista de Lionel Scaloni previa a la Copa América sigue dando que hablar. Distintos miembros de la Selección Argentina ya se expresaron por la no convocatoria a la Joya y ahora le tocó a Gustavo, su hermano.

El mayor de los tres Dybala se pronunció en sus redes con un mensaje de apoyo para el crack de la Roma: “Es imposible no estar triste, pero no olvides que solo no estás. La mami, el viejo de donde quiera que esté y tus hermanos estamos con vos“, escribió.

Y concluyó: “Vamos cabeza, tu familia te ama siempre. Juerrrrrrzaaaaaa ybalaaaaa“. Sin lugar a dudas, un momento complicado para el futbolista surgido en Instituto.

Qué dijeron los jugadores de la Selección Argentina por la ausencia de Dybala

Uno de los primeros en tocar el tema públicamente fue Leandro Paredes, compañero de Paulo en la Roma: “Lo noté muy triste. Para todo jugador que queda afuera de una lista tan importante como esta seguramente no sea la mejor noticia, pero sé que es lo bastante fuerte para salir de esto“.

Rodrigo De Paul, por su parte, expresó: “Scaloni siempre fue muy claro… acá hay uno solo que tiene el lugar seguro y es el 10. Los demás peleamos e intentamos hacer lo mejor en nuestros equipos para estar ahí“.

“Que no esté Paulo es un golpe duro, porque lo quiero y porque también es mi amigo. Él sabe que también es parte de esto, de nuestro grupo. Si las cosas salen bien, su nombre estará ahí porque todos aportamos nuestro granito de arena“, concluyó.

La lista de convocados de la Selección Argentina