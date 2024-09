Mejor no podía haber sido el regreso de Paulo Dybala a la Selección Argentina, en la que heredó la camiseta número 10 de Lionel Messi con la que se dio el gusto de marcar el gol que sentenció las acciones ante Chile, por la séptima fecha de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026.

Tras la victoria 3-0, a la que también aportaron goles Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, La Joya expresó sus sensaciones todavía en el Estadio Monumental, pero con una referencia que enloqueció a los hinchas de Boca, donde desde hace un tiempo están ilusionados de tenerlo sabiendo de su cariño por el club.

“Que la gente me haya recibido así, después de tanto tiempo que no podía venir a la Selección, la verdad que me puso la piel rara“, expresó el delantero de la Roma tomándose el tiempo necesario para evitar hacer la clásica referencia al clásico rival Xeneize, a la vez que dejó escapar una sonrisa que corroboró esa intención.

El periodista Lucas Beltramo se encargó de resaltar ese momento desde su cuenta de X y acompañó el video con tres corazones con los colores de Boca. Poco después, agregó otro video de cuando Dybala todavía jugaba en Instituto de Córdoba y confesó ser hincha del Xeneize.

Las reacciones de los hinchas de Boca por las declaraciones de Paulo Dybala

Las palabras de Paulo Dybala tras su regreso con gol y triunfo a la Selección Argentina no tardaron en generar la locura de los hinchas de Boca, que se volcaron de inmediato a expresarse desde las redes sociales. “Más bostero que decir la piel rara“, escribió uno de ellos.

“Dios, cómo la pensó. Ni aquella me ilusionó tanto“, reaccionó otro. “Piel rara porque de gallina nunca“, acotó uno más. “Muchachos, no los quiero ilusionar pero es inevitable”, señaló otro compartiendo una foto del delantero junto a Leandro Paredes, ambos vestidos con ropa de Boca.

Paulo Dybala sobre la camiseta número 10 de Messi y su decisión de quedarse en Roma

Dybala portó la camiseta número 10, decisión confirmada por el técnico Lionel Scaloni ante la ausencia de Lionel Messi por lesión. La Joya se envalentonó y convirtió un gol, pero sabe que su dorsal es otro.

“Sé que no es mi camiseta, todos sabemos que es de Leo. Intenté representarla de la mejor manera posible. Algunos de los chicos me dijeron que debía usarla. No estaba seguro de si debía aceptarla, pero es una responsabilidad muy bonita“, le dijo al periodista Gastón Edul en TyC Sports.

También habló sobre su decisión de no irse a Arabia Saudita y quedarse en Roma. Mucho tuvo que ver la Selección Argentina. “Uno de los motivos por los cuales no me fui a Arabia es para poder estar en la Selección Argentina. Me siento joven y me siento bien físicamente, quiero seguir luchando por estar“, aseguró.