Tras confirmarse la titularidad de Emiliano Martínez, se vislumbra la alineación de la Selección Argentina para recibir a Costa Rica.

En conferencia de prensa previo al amistoso con Costa Rica, Lionel Scaloni confirmó la vuelta de Emiliano Martínez al 11 titular. Además, adelantó que habrán bastantes cambios con respecto al equipo que fue de arranque contra Uruguay.

Aunque resta la confirmación oficial, el equipo para recibir a Costa Rica comienza a tomar forma y el escenario va quedando listo para el último amistoso de la Selección Argentina en la ventana internacional de noviembre y de 2026.

Si bien el cronograma de la Selección Argentina previo al cruce con Costa Rica sufrió modificaciones por motivos de fuerza mayor y las condiciones climáticas adversas en Córdoba, la Albiceleste continuó su preparación en el predio Lionel Andrés Messi y viajará a La Docta el mismo martes, horas antes del amistoso ante la selección tica.

Alineación probable de la Selección Argentina

De momento, el único titular confirmado contra Costa Rica es el arquero, el Dibu Martínez. Entonces, así podría formar el equipo en el Estadio Mario Alberto Kempes: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz; Franco Mastantuono, Julián Álvarez, Gianluca Prestianni.

Lionel Scaloni durante amistoso contra Uruguay.

De regreso al arco albiceleste, Dibu Martínez irá en busca de un récord. Si mantiene el arco en cero, Martínez igualará la línea de Sergio Romero con 47 vallas invictas, récord de la Selección Argentina.

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La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

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Delanteros

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River)

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

En síntesis