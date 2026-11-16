El DT de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa en la previa del amistoso contra Costa Rica en Córdoba.

Aunque las condiciones climáticas obligaron a modificar el cronograma de la Selección Argentina, Lionel Scaloni no suspendió su conferencia de prensa previa al encuentro con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Preguntado por el estado del arquero campeón del mundo en Qatar 2022, el DT confirmó que estará de regreso en el arco de la Selección Argentina para enfrentar a Costa Rica en Córdoba.

“Bueno, Emiliano (Martínez), sí, va a atajar. A lo mejor estaba en condiciones también para el partido anterior, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también, optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente hacerlo, así que sí, va a atajar”, Scaloni confirmó.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina.

El Dibu vuelve y va por un récord

Tras una actuación de Gerónimo Rulli que dejó dudas y una insólita explicación sobre el segundo gol recibido ante Uruguay, muchos esperaban un cambio en el arco de la Selección Argentina. Así, Martínez recupera su lugar y buscará mantener la valla invicta ante los Ticos. De lograrlo, el Dibu igualará el récord de Sergio Romero, quien suma 47 partidos con el arco en cero en la Selección.

Cambios en el armado del equipo

Tal y como anticipó tras la derrota ante Uruguay, Scaloni reiteró que habrá cambios en el 11 inicial para recibir a Costa Rica en el último amistoso de 2026 en La Docta. Esta vez, el entrenador de la Selección Argentina detalló cuántas modificaciones realizará.

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“Vamos a hacer cuatro o cinco cambios. Depende del otro entrenamiento ahora, a ver qué idea tenemos. Pero, en principio, va a haber cuatro o cinco.”, admitió Scaloni.

Entre otras fuertes declaraciones durante la conferencia de prensa, Scaloni reveló el consejo que le dió a Thiago Almada tras su bajón anímico en River Plate. Sin dudas, no dejó tema sin abordar en la previa del último amistoso del 2026. La Selección Argentina no tendrá nuevos compromisos hasta marzo de 2027.

Scaloni sobre el aforo en La Bombonera

“Lo de la gente, yo creo que la gente siempre es incondicional con la Selección. Sin duda, sea el proceso que sea, sea el momento que sea, y va a seguir estando. El partido de septiembre con Burkina Faso tampoco tuvo el estadio lleno, y también es una cuestión de que la gente valora si puede ir a una cancha o no, valora el gasto que tiene, y eso es cuestión de cada uno”, explicó Scaloni en conferencia de prensa.

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💬 "La gente es incondicional a la Selección y seguirá estando". Lionel Scaloni sobre las convocatorias de la hinchada argentina. https://t.co/eiVnoJsrrK — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 16, 2026

“Pero sabemos que, cuando las papas quemen, cuando los necesitemos, van a estar. La palabra no es reconquistar, pero tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo, y eso dependerá de nosotros. Sabemos que la gente estará y hay que agradecerles a los que fueron, lógicamente”.

Sobre un 2027 sin partidos por los puntos

De cara al próximo año, la Selección Argentina podría tener un calendario sin un solo partido oficial si se confirma su clasificación directa al Mundial 2030 como coorganizadora. Aunque no sería el escenario ideal para medirse ante rivales de nivel y llegar con rodaje a la Copa América 2028, Scaloni no se preocupa por ese posible contexto.

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“Cada partido con esta Selección es una historia diferente y nunca pensamos si es por los puntos o no. Si son eliminatorias que jugamos sin puntuar ni pensar en ir al Mundial, al final si vas a jugar a Colombia, a Barranquilla, y vas con la guardia baja; podés sufrir. En principio, no es algo relevante porque los rivales van a ser buenos”, Scaloni explicó.

“Si hay eliminatorias, aunque no puntuemos, los rivales son muy buenos y eso es lo importante. Y repito: cada vez que tengamos que jugar con esta camiseta, más allá de que sean amistosos, hay que estar al 100 %. Eso no me preocupa, la verdad. Al contrario, creemos que nos da cierta tranquilidad para seguir viendo chicos y probarlos, para encontrar cuanto antes a esos chicos que nos puedan dar los próximos dos o tres años”.

Scaloni: “Jugadores difíciles de reemplazar”

“Es evidente que los jugadores que no están son difíciles de reemplazar. Uno no puede buscar jugadores que reemplacen al Cuti porque es de los mejores del mundo. O a Leandro (Paredes), que ya el otro día lo dije. Lo que se intenta es que cubramos esos huecos con los mejores jugadores que tengamos. Eso vamos a hacer, vamos probando. Mañana probaremos otras alternativas. Son partidos para hacerlo.

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“Los delanteros son situaciones que tenemos que valorar. Está Prestianni, Mastantuono, el otro día vimos a Soulé. No se pueden probar a todos juntos porque, al final, hay un equilibrio, pero intentaremos verlos. El caso de José (Manuel López) es una garantía para nosotros, a pesar de que en la fecha anterior no tuvo muchos minutos. Juegue o no juegue, es un jugador importante para nosotros”.

Además, Scaloni elogió al rival del próximo martes y a su entrenador, Bryan Ruiz. “El rival de mañana es importante, juega bien. (Costa Rica) tiene un buen entrenador que lo hace jugar bien al fútbol“, continuó el DT de la Selección Argentina.

Qué se lleva Scaloni de la derrota con Uruguay

“En cinco minutos nos hicieron dos goles y el partido se empezó a desvirtuar. Lo que rescato del segundo tiempo es que el equipo siguió jugando, siguió intentando y generó situaciones. Tuvo paciencia, que yo creo que en estos momentos es clave, y nos da la tranquilidad de que tenemos grandes jugadores. El resultado no nos gusta, pero es anecdótico ante un rendimiento que fue bastante normal del equipo. Mañana vamos a jugar de la misma manera, no vamos a cambiar el sistema de juego”.

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🗣️ "Al Flaco López le dije que es una garantía para nosotros". Las palabras de Scaloni sobre el delantero del seleccionado argentino. https://t.co/ToLkuVkk3A — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 16, 2026

Scaloni y su relación con el Cholo Simeone

“Lógicamente, cuanto más tiempo te den en un proceso, mejor. Él y yo, por suerte, tuvimos esa ayuda de poder entrar y soportar momentos de dificultad. Él tuvo menos porque ganó bastante y le fue muy bien desde el inicio. El trabajo que está haciendo y el que hizo es magnífico. Tenemos una gran relación.

“Yo lo fui a molestar a Madrid, él lo hizo acá, aunque sin molestar él; yo sí. Es un entrenador que tiene nuestro idioma futbolístico. Nos entendemos muy bien. Y más allá de que él está en un club y yo en la Selección, al final queremos lo mejor. Hablamos de fútbol, es un placer tenerlo. Muy buena visita y ojalá siga viniendo”, comentó Scaloni sobre su vínculo con Diego Pablo Simeone.

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En síntesis