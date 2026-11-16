El Gringo habló en conferencia de prensa antes de enfrentar a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El pasado 6 de octubre se vivió una jornada a pura emoción en el Estadio Monumental: Lionel Andrés Messi tuvo su última función con la camiseta de la Selección Argentina. Más de 85 mil espectadores ovacionaron de pie a la Pulga en una noche que quedará en el recuerdo por su gran discurso y también porque a partir de allí se puso en marcha la era post Messi, la cual genera cierta incertidumbre.

En algún momento iba a pasar y quedará para siempre todo lo que hizo a lo largo de dos décadas con la casaca de la Albiceleste. Scaloni ahora busca rearmar una selección con nuevos líderes, tanto en el vestuario como en la cancha. Este lunes, el Gringo dialogó con la prensa en la antesala de lo que será el amistoso ante Costa Rica del próximo martes en Córdoba y hubo una pregunta sobre Lionel Andrés Messi que lo desconcertó.

Cuando la conferencia de prensa llegaba al final, un periodista le preguntó si veía a Messi sumándose a su cuerpo técnico. Scaloni quedó perplejo y respondió: “Yo creo que va a seguir jugando. ¿Cómo jugador decís? No, va a seguir jugando. Más allá del 2030 va a seguir. A la selección ya dijo que no, pero como futbolista ojalá siga hasta que pueda. Si quiere venir acá… Sin ningún problema. Ahora que no está Walter, que venga, ja“.

Scaloni fue consultado sobre la posibilidad de que MESSI integre el cuerpo técnico de la Selección Argentina para el Mundial 2030… 😱🤣 pic.twitter.com/nmevxvwBxf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 16, 2026

Scaloni y los pibes en el fútbol argentino

El entrenador marcó su postura sobre la formación de los futbolistas jóvenes y la posibilidad de quedarse en el fútbol argentino en lugar de emigrar rápidamente: “Extrañamos mucho que los jugadores se queden en sus equipos un tiempo más. Es muy bueno que tengan muchos partidos en sus clubes de Argentina y que después se vayan a Europa de otra manera”.

“Los chicos te dan esto, las ganas de poder jugar. Celebro que se puedan aguantar ante las grandes ofertas por más tiempo, porque eso los va a hacer crecer como futbolistas cuando se vayan al exterior“, completó el entrenador de la Selección Argentina.

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💬 "La gente es incondicional a la Selección y seguirá estando".



Lionel Scaloni sobre las convocatorias de la hinchada argentina. pic.twitter.com/eiVnoJsrrK — Bolavip Argentina (@BolavipAr) November 16, 2026

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