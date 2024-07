El clima en el seno del plantel profesional del Chelsea, en la previa del comienzo de la temporada, sigue caldeado luego de que Enzo Fernández transmitiera en directo un canto sumamente ofensivo para la Selección de Francia en medio de los festejos de los jugadores de la Selección Argentina por la obtención de la Copa América de los Estados Unidos.

Tal situación provocó que integrantes del plantel de The Blues (así como también futbolistas del combinado francés) manifestaran su repudio a las frases pronunciadas por el ex River y sus compañeros, de manera semejante que Axel Disasi, Malo Gusto y Wesley Fofana, entre otros, dejaron de seguirlo en la red social Instagram.

Frente a este escenario, quien compartió su opinión fue la leyenda del Chelsea Tony Cascarino, quien se desempeña como comentarista en talkSPORT. Allí remarcó que considera que la relación entre las partes es irrecuperable: “Va a ser complicado. Miro hacia atrás, cuando estaba en el Chelsea en los años 90, y no estoy seguro de que el vestuario estuviera de acuerdo con lo que hizo Enzo Fernández”.

Del mismo modo, agregó: “Es una situación complicada de abordar. Creo que el Chelsea tiene que tomar una decisión importante sobre si realmente se queda con Enzo Fernández. Porque al tener jugadores que no están contentos con un chico en el vestuario, no estoy seguro de que haya muchos que se sientan cómodos con algunas de las cosas que han sucedido”.

Enzo Fernández junto a algunos de sus compañeros en el Chelsea.

Para cerrar, insistió en que el vínculo con Enzo Fernández quedó dañado y que en su retorno, cuanto menos, deberá pedir disculpas: “No sé cómo se puede manejar esto porque habrá jugadores que no puedan perdonar. No es necesario que todos los miembros del club se lleven bien, pero esto es muy complicado. Algunos jugadores no querrán seguir adelante o no querrán que la relación funcione. También tendrá que disculparse cara a cara con el equipo y quizás entonces habrá un poco más de perdón”.

Enzo Fernández deberá sumarse a la pretemporada del Chelsea en las próximas horas

Enzo Maresca ya comenzó con algunos jugadores la pretemporada del Chelsea. Y precisamente, este jueves 25 de julio ante el Wrexham jugará su primer amistoso de preparación en los Estados Unidos. Al respecto, horas antes se espera que Enzo Fernández se presente tras algunos días de vacaciones post Final de la Copa América.

En principio -a la espera de que haya una charla para aclarar el altercado que se generó con su transmisión en Instagram- sería parte del plantel, el cual, además, tiene programado otros encuentros de exhibición vs. Celtic, Águilas del América, Manchester City, Real Madrid, Inter de Milán. Por cierto, el estreno en la Premier League está pautado para el 18 de agosto ante el Manchester City.