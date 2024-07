En la previa del partido contra la Selección de Canadá por la primera semifinal de la Copa América de Estados Unidos, que se disputará en el MetLife de New Jersey, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, atendió a los medios en la conferencia de prensa protocolar organizada por Conmebol.

Allí, el DT de la Albiceleste, entre otras cosas, confirmó la presencia de Lionel Messi dentro del equipo titular a pesar de las dudas que habían por su estado físico, y además hizo una propuesta para terminar con la discusión sobre qué competencia es mejor, si la Eurocopa o la Copa América.

“Me gustaría que alguna vez se invite a alguna selección europea a una Copa América para que vean lo que es, y también al revés con la Eurocopa”, respondió el entrenador argentino, dando a entender que le gustaría participar del certamen europeo a nivel selecciones.

Esta discusión sobre qué torneo es mejor se viene dando desde hace mucho tiempo, y en esta temporada aumentó aún más, ya que Kylian Mbappé, la figura de la Selección de Francia, dijo públicamente que es más difícil ganar la Eurocopa que el Mundial.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa junto a Nicolás Tagliafico. (Foto: Prensa AFA).

Por otro lado, en cuanto a esta propuesta de Scaloni, en Copa América podría darse, ya que a lo largo de la historia se han invitado a selecciones de otras confederaciones, a tal punto que esta edición se está jugando en Estados Unidos, que pertenece a la Concacaf.

La comparación entre Conmebol y Concacaf

Otro de los temas que tocó el entrenador argentino en conferencia de prensa, fue sobre el nivel de las selecciones de Concacaf, ya que solamente una de las 4 participantes llegó a semifinales, mientras que una llegó a cuartos de final y otras dos quedaron afuera en fase de grupos.

“No sé quién dice que hay mucha ventaja o diferencia, no veo esa diferencia. México ha estado a nada de pasar, a un gol, y ha tenido un buen nivel. Me parece que son selecciones de nivel y no menos importantes que algunas de Sudamérica”, comenzó explicando al respecto.

Y agregó: “Me parece que está todo muy equilibrado. Con Costa Rica jugamos un amistoso y el primer tiempo fue complicado. Yo diría que el nivel es bueno, al nivel de Sudamérica, no diría que inferior. Estados Unidos mismo hizo una buena copa, aunque por matices te podés quedar afuera. El nivel ha sido parejo”.