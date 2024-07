El entrenador argentino no quedó conforme con el rendimiento de su equipo y tomó una particular decisión.

Abriendo los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos, en el NRG Stadium de Houston, tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, por penales, la Selección Argentina venció 4 a 2 a la Selección de Ecuador y logró la clasificación a la semifinal, donde se enfrentará con Canadá.

En este encuentro, la Albiceleste no mostró el mejor rendimiento dentro del campo de juego, y esto dejó preocupado a su entrenador, Lionel Scaloni, quien en la conferencia de prensa posterior fue muy autocrítico, y llegó a afirmar que no disfrutó la manera en la que su equipo logró el boleto a la siguiente ronda.

Debido a esto, tomó una llamativa decisión post partido, ya que según lo informado por TyC Sports, tanto el entrenador como su cuerpo técnico, notaron que Argentina no jugó bien, por lo que volvieron a ver el encuentro cuando llegaron al hotel y se quedaron hasta las 4 de la mañana analizándolo.

Lionel Scaloni no quedó conforme con el rendimiento de Argentina. (Foto: Getty).

Los dichos de Scaloni en conferencia de prensa tras el partido ante Ecuador

“Lo positivo es que pasamos y que el equipo está más allá de que el rival te someta, porque en un momento hicieron un juego directo. El equipo siempre reacciona, más allá de jugar bien o mal el fútbol es esto. El que entra entra enchufado, con ganas de hacerlo bien. En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, con todo lo que significa, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo, es muy importante hoy en día en el fútbol. Tengo un montón de cosas en la cabeza, tengo que volver a ver el partido para analizarlo mejor”, comentó el entrenador, confesando que iba a volver a ver el partido.

Y agregó, inconforme por la manera en la que Argentina pasó de ronda: “No hablé con los jugadores todavía, yo no disfruté nada hoy, me parece que ganar así no se disfruta nada. Sí estamos contentos, pero la verdad no lo disfruté, esta vez no fue una alegría que diga que la pasé bien, para nada”.

El próximo partido de la Selección Argentina

En el marco de la primera semifinal de la Copa América, en el MetLife Stadium de New Jersey, la Selección Argentina se enfrentará a la Selección de Canadá el próximo martes 9 de julio, a partir de las 21:00 horas de Argentina.