Como para mantener algunas buenas costumbres, Exequiel Palacios quiere que la llegada del Mundial de 2026 lo encuentre defendiendo la misma camiseta que lo llevó a coronarse con la Selección Argentina en Qatar, motivo por el que ya extendió su vínculo con Bayer Leverkusen.

Este martes, el club alemán comunicó desde sus redes sociales la prolongación del contrato del mediocampista argentino hasta 2028, lo que prueba que están encantados con su rendimiento, especialmente durante la pasada y la presente temporada, coincidiendo su mejor versión con el arribo de Xabi Alonso como entrenador.

“Estoy muy contento de poder haber firmado el contrato, de poder seguir aquí. Estoy disfrutando cada momento. Cuando llegué no fue fácil, porque no jugué mucho. Tuve lesiones y estuve mucho tiempo parado. El último año me sentí bien, con mucha confianza del entrenador. Jugué muchos partidos y hoy me siento con mucha fuerza”, expresó el exjugador de River en un video publicado en el canal oficial del Bayer.

Además, recordó la importancia que tuvo la coronación en el Mundial de Qatar con la Selección Argentina y se ilusionó con repetir: “En diciembre fui campeón del mundo y eso fue muy lindo, me dio un plus al volver aquí para demostrar por qué uno es campeón del mundo. Es un orgullo para mí. Una alegría. Es la emoción de poder demostrar aquí que fue campeón con mi país, con Argentina, y tengo que seguir intentándolo, demostrando, para hacerlo otra vez“.

La importancia de Xabi Alonso

Exequiel Palacios, que llegó al Bayer Leverkusen en noviembre de 2019, destacó lo importante que fue el arribo de Xabi Alonso al banquillo del club para encontrarse con su mejor versión. “Me ha marcado mucho, me dio la confianza de estar en el equipo inicial, de enseñarme cosas en cada momento y en cada partido. Lo tengo que devolver dentro del campo”, explicó.

Su mejor momento en Bayer

Exequiel Palacios atesora como sus dos partidos favoritos en Bayer Leverkusen dos enfrentamientos ante un gigante como Bayern Munich, marcando en ambos desde el punto de penal. “Es un rival muy duro y esos partidos marcaron mucho para mí y para el club”, señaló.

¿Cuántos partidos lleva Exequiel Palacios en Bayer?

Aunque en sus primeras dos temporadas con el club jugó mucho menos de lo que hubiese querido, Exequiel Palacios ya acumula 93 partidos con el Bayer Leverkusen, al que le aportó 10 goles y 7 asistencias.