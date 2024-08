El ex River Plate recordó su etapa en el Millonario y habló de las exigencias que le impuso su ex entrenador.

Exequiel Palacios hoy brilla en el Bayer Leverkusen y es una fija para Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Pero antes, fue una promesa del River de Marcelo Gallardo, entrenador que fue clave para su crecimiento según el propio futbolista contó en diálogo con Juan Pablo Varsky en el nuevo episodio de Clank!.

“Yo jugaba con Nahuel, el hijo, en Inferiores así que ya lo conocía personalmente”, reveló el mediocampista de 25 años sobre su relación con el técnico que justamente este lunes regresó a River. “Cuando él asume, me lleva a entrenar con Primera yo estando a Reserva y a veces bajaba de nuevo a octava. Cuando hacíamos fútbol de Reserva a Primera yo no jugaba tanto porque tenía 15 años y Marcelo me ponía para los suplentes de Primera. A los 16 me lleva a la primer pretemporada después de ganar la Libertadores 2015, en Uruguay”, recordó.

En esos primeros partidos, el joven Palacios recibió un consejo de Gallardo que le cambió la carrera radicalmente porque lo obligó a modificar su juego y lo hizo crecer: “Recuerdo que tuve esa etapa que estuve en Primera y me bajan a Reserva porque tuve una charla con Marcelo que me dijo, ‘Vos jugás como mis jugadores de mayor experiencia, no perdés una pelota, pero necesito ese cambio de ritmo, o sea vamos a estar jugando una hora y no vas a perder ninguna pelota, pero necesito que me cambies el ritmo, necesito más dinámica’. Tenía razón, yo tenía 15 años y dije, tengo que cambiar eso que me pide, la dinámica, porque yo jugaba al fulbito cortito, no perdía una pelota, pero faltaba esa dinámica”.

Desde esa charla, Exequiel se propuso a él mismo cambiar su forma de jugar, agregándole más velocidad, ida y vuelta y vértigo a su estilo para cumplir con lo que el DT pretendía de él. “Era todo de la cabeza, cambié esa dinámica y después me subió a Primera. En 2018, vamos a la pretemporada en Estados Unidos, a la vuelta eran los octavos de final contra Racing (de la Copa Libertadores) y en ese tiempo estaba Enzo, que había ido al Mundial de Rusia, con Leo (Ponzio) y Nacho Fernández. Ahí en la pretemporada me gané el puesto, jugué los octavos y hasta el día que Gallardo que fue, no salí más”, comentó.

Sin dudas, el consejo le cambió la carrera a Palacios que hoy es figura de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, flamante campeón, y además se ha ganado un lugar en la Selección Argentina ante cada convocatoria de Lionel Scaloni.

Exequiel Palacios con Juan Pablo Varsky en Clank!

Los números de Exequiel Palacios en River

Exequiel Palacios debutó en el Millonario en 2018 y en total jugó 87 partidos, con un saldo de 10 goles y 11 asistencias, además de cuatro títulos incluido el de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid. Luego, en 2019, tras caer en la final del certamen contra Flamengo, aceptó la oferta del Bayer Leverkusen, en donde hoy es figura bajo el mando de Xavi Alonso.