Si hay un arquero que marcó la historia argentina fue Ubaldo Fillol. El Pato fue uno de los primeros grandes ídolos de los chicos y sus conquistas en la Selección Argentina, River y Racing lo hicieron ser una voz más que autorizada décadas más tarde. Fillol tuvo un Mundial 78 soñado, se lució en la final ante Holanda y en más de una oportunidad se trazó un paralelismo con la actuación del Dibu Martínez en el encuentro determinante de Qatar 2022 ante Francia.

El Pato Fillol habló maravillas del Dibu Martínez

En diálogo con Olé, Ubaldo Fillol fue consultado por Dibu Martínez y dijo: “No paran de compararnos porque tuvimos atajadas similares… Me pone muy contento ver a Dibu así, además porque jerarquizó el puesto del arquero. En nuestro país, el puesto de arquero se jerarquizó en el 78 por lo que hizo un tal Pato Fillol y ahora pasa lo mismo con Dibu. Muchos pibes, chicos y chicas, quieren jugar de arquero por él”.

Además, agregó: “Principalmente, es ganador y tiene mucha presencia. Es un arquero que camina bien el área, tiene voz de mando y, estando desde afuera, me da toda la sensación de que es un líder positivo dentro del grupo”.

¿Messi se maradonizó?

“Son jugadores únicos pero no se los puede comparar porque no compitieron ni vivieron la misma época. Son distintos en muchas cosas pero, gracias a Dios, son reconocidos por el mundo entero. Y eso muestra lo que es Argentina para el fútbol mundial, que aportó a los Di Stéfano, los Kempes, los Maradona, los Messi y tantos otros… Es algo que no consiguió Brasil teniendo cinco títulos del mundo”, afirmó el Pato.

Leo y Diego en el Mundial 2010. (Foto: IMAGO).

El recuerdo de Menotti

El pasado 5 de mayo se produjo el fallecimiento de César Luis Menotti, el entrenador de la Selección Argentina que fue campeón del mundo en 1978 con Fillol en el arco. El Pato lo recordó: “Lo primero que digo es que desgraciadamente no fui amigo del Flaco. Me hubiese gustado serlo, pero no lo fui. Entonces, no compartí vivencias de pucho, noche y bar sino que estuve en momentos de trabajo, en el campo o en las concentraciones. Pero todos los que pudieron conocerlo bien coinciden en que era único”.

Ubaldo Fillol, campeón del mundo. (Foto: IMAGO).

“Además de ser un entrenador de tanta jerarquía y reconocido por el mundo entero, para todos nosotros fue un padre, deportivamente hablando. El Flaco te hablaba de fútbol y de la vida. En esa época él arrancó a decir que el fútbol y la cultura iban de la mano y hacían cola para pegarle… Hoy está claro que tenía razón”, concluyó Fillol.