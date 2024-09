La Selección de Francia aparentaba ser imparable hasta que se cruzó con Argentina el 18 de noviembre del 2022 en el Estadio Icónico de Lusail. Venía de ser campeón mundial en Rusia 2018 y en su camino hacia la Final de Qatar 2022 desplazó, en el Estadio Al Bayt, a uno de los candidatos para llegar al duelo definitorio como era Inglaterra (además en la Semifinal superó con holgura a Marruecos).

Pero desde que Gonzalo Montiel marcó el último lanzamiento en la tanda de penales que las cosas se le descuadraron a Didier Deschamps. Principalmente con la Euro de Alemania, en la que el combinado galo estuvo muy lejos de alcanzar el nivel que debió presentar un equipo que lleva la insignia de subcampeón del mundo. Apenas pudo ganarle a Austria y a Bélgica, y si bien eliminó en los penales a Portugal, cayó justamente con España en la Semifinal.

De hecho, Kylian Mbappé señaló que la producción de la Selección de Francia en el certamen continental fue un ”fracaso” y que, pensando en el futuro, debía haber un giro de 180 grados. Tales declaraciones del delantero del Real Madrid, justo antes de la dura derrota 3 a 1 con Italia en el Parque de los Príncipes de París por la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League 2024/2025.

Y de ahí en más, los problemas internos se empezaron a filtrar. Primero sorprendió la imagen de Antoine Griezmann (a quien Didier Deschamps le quitó la cinta de capitán para dársela a Kylian Mbappé, una decisión que también generó ruido), post caída con la Azzurra, saludando totalmente solo al público mientras el resto se retiraba cabizbajo del campo de juego.

Los rumores también hablan de una disputa entre Antoine Griezmann y Kylian Mbappé por la capitanía.

Y segundo, minutos después, con mucha más potencia, con las declaraciones de Mike Magnan e Ibrahima Konate. El arquero del AC Milan directamente apuntó que los de Luciano Spalletti merecieron ganar por el ”hambre” y las ”ganas”, dejando expuesta así, claramente, la actitud de sus compañeros.

En tanto que el defensa del Liverpool, lejos de intentar apagar el fuego interno, por el contrario, le lanzó más leña: ”Tenemos individuos que son extraordinarios. Pero tenemos que poner a estas individualidades al servicio del colectivo. Con el equipo que tenemos, tenemos que asustar a todo el mundo y hoy, perder 3-1 en casa es decepcionante”.

Las críticas de Antonie Griezmann a Didier Deschamps

Antes de la convocatoria para el inicio de la UEFA Nations League, Antonie Griezmann no tuvo reparos para marcar sus diferencias con Didier Deschamps, su entrenador en la Selección de Francia. “En la Euro hubo muchos cambios de posición y tácticos y tuvimos que lidiar con eso. ¿Si me molestó cambiar de posición? Cuando estaba en el campo no, pero contra Polonia y España me molestó no jugar. Fueron decisiones tácticas y hay que respetarlas, aunque te molesten. Todo gira en torno al equipo. Pero no ha sido mi mejor competición”, dijo el delantero del Atlético de Madrid en conversación con Marca.