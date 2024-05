Todavía falta mucho para que la Selección Argentina afronte los Juegos Olímpicos en París, donde los dirigidos por Javier Mascherano buscarán la tercera medalla dorada en su historia. Con el correr de los últimos días, comenzaron a surgir diferentes apellidos que se meterían en la convocatoria, y fue justamente el entrenador quien reveló detalles al respecto.

Si bien hubo algunos campeones del mundo en Qatar 2022 que se expresaron públicamente y ofrecieron sus cualidades para acompañar a los más jóvenes en esta competencia, los que se sumarían a la citación serían Dibu Martínez, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez. Pero como todavía no está confirmada la delegación, aunque sí hubo una nómina preliminar, el DT aseguró cómo estará compuesta.

“Hemos entregado una lista de 50 jugadores, y la final la entregaremos en los primeros días de julio, que es cuando nos obliga el Comité Olímpico. Tenemos una idea y vamos ajustando a las diferentes situaciones que nos vamos encontrando. Es la realidad”, aseguró Mascherano en pleno diálogo con Urbana Play FM 104.3, donde también añadió que “puede haber campeones del mundo. Tenemos la suerte de que muchos jugadores se pusieron a disposición de querer estar y para nosotros es grandioso. Ya tuvimos la suerte de tener a Thiago (Almada), que fue nuestro capitán”.

Respecto a los trascendidos, donde se aseguró que Enzo Fernández, Alan Varela, Lucas Beltrán y Valentín Barco presenciarán la competencia porque fueron autorizados por sus respectivos clubes, el ex mediocampista central afirmó que “a mí, particularmente, no me gusta hablar mucho de nombres porque no quiero manosear la situación. A partir de eso, trataremos de definir. En muchos casos, no depende de nosotros sino de la voluntad de los clubes que los dejen ir”.

Por otra parte, también explicó cómo resolverán las situaciones de aquellos futbolistas que no reciban el visto bueno por parte de sus clubes, ya que la cesión de los jugadores para afrontar los Juegos Olímpicos no es obligatoria: “No solo tenemos en cuenta lo futbolístico, sino que también hay una parte de lo que puede ser el relacionamiento dentro de la cancha que puedan tener entre ellos. No es nuevo que un jugador se sienta más cómodo con otro dentro de la cancha. Buscamos formar esas sociedades, si podemos llamarlo de esa manera, y pueda suplantar el poco tiempo que tenemos”, completó.

Mascherano, el comandante de la Sub 23.

Los amistosos de la Sub-23 antes de los Juegos Olímpicos

En la previa a los Juegos Olímpicos, la Selección Argentina Sub-23 afrontará dos amistosos frente a su par de Paraguay. Todavía no hay fecha confirmada para los mismos, ya que desde Asociación Argentina de Fútbol y la Asociación Paraguaya de Fútbol se encuentran ultimando detalles.

Fechas y sedes de los partidos de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024

La Selección Argentina debutará en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 contra Marruecos el miércoles 24 de julio (dos días antes de la fiesta inaugural) a las 10 de la mañana (hora ARG) en el Estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne.

El segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 27 de junio a la misma hora en el Stade de Lyon contra Irak. Y cerrará su participación en el Grupo B ante Ucrania el martes 30 de junio a las 12 del mediodía (hora ARG) también en el Stade de Lyon.

Si clasifica a los Cuartos de Final jugará el viernes dos de agosto. Si lo hace como primero enfrentará al segundo del Grupo A y si sale segundo chocará con el primero de la misma zona, la cual está conformada por Francia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y Guinea.