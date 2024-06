Con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, la Selección Argentina venció por 2 a 0 a la Selección de Canadá en el marco del partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024.

En este encuentro, el delantero del Manchester City jugó desde el arranque y fue importante para la Albiceleste, ya que al buen rendimiento que mostró le aportó el primer tanto del partido, que a su vez le permitió cortar una racha negativa de más de 800 minutos sin convertir.

Luego del encuentro, la Araña habló con la transmisión oficial de TyC Sports, en donde se refirió a lo que fue el rendimiento del equipo, y también habló sobre un rasguño grande que sufrió producto de una disputa de balón, que como consecuencia le dejó marcado en la parte izquierda de su cuello.

“Me tocó luchar por todos lados, son cosas del partido. A veces toca luchar, a veces jugar, un poco de todo. Lo importante es que pudimos ganar”, comenzó en su explicación. Y agregó en diálogo con Telefe: “Creo que fue en una de las últimas jugadas, antes de salir. Creo que salté a cabecear y me quedó un rasguño, son cosas del partido”.

Julián Álvarez sufrió un rasguño grande en el duelo contra Canadá. (Foto: Getty).

Por otro lado, habló sobre la sensación de marcar su primer gol en Copa América, en la segunda edición que juega: “Había estado en la anterior Copa América pero solo me había tocado jugar un partido, había sido mi primera convocatoria a la Selección en ese momento. Ya ahora, después de haber sido campeón del mundo, no pensamos en eso sino en esta Copa América porque era importante arrancar ganando”.

Y cerró, refiriéndose a la racha negativa que cortó: “Estaba tranquilo, es importante para el delantero hacer goles, para la confianza personal y sirve para ayudar al equipo, pero estaba tranquilo. Si bien hacía mucho tiempo que no convertía, en los partidos que me ha tocado jugar me sentía muy bien, físicamente bien e intento ayudar al equipo de donde me toque”.

Los números de Julián Álvarez en la Selección Argentina

Desde su estreno en la Albiceleste, el delantero de 24 años disputó un total de 31 partidos, en los que anotó 7 goles y aportó una asistencia. Además, se consagró campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.