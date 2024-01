Jorge D’Alessandro es palabra autorizada en el fútbol español por su pasado como arquero y como entrenador. Actualmente, destaca como comentarista deportivo, sobre todo, por su participación en el programa El Chiringuito de Jugones. En una entrevista con DSports Radio, cuestionó al actual técnico de la Selección Argentina Sub 23, Javier Mascherano.

“A (Javier) Mascherano dejalo que hable y que sea como (Marcelo) Bielsa, que haga lecciones pedagógicas. Es un mago hablando pero por favor que no tome direcciones futbolísticas“, comentó al hablar del técnico que dirige a la Argentina en el Torneo Preolímpico Sub 23.

Para D’Alessandro, hay una cualidad del Jefecito en la cual no logra llegarle al jugador y ese sería su principal problema. “Es un excelente pedagogo, sería el maestro para mis hijos. En el fútbol, hay otra lectura que Mascherano no llega: la transferencia al juego real“, dijo.

Mascherano afronta el Torneo Preolímpico Sub 23

Javier Mascherano no ha tenido resultados positivos como técnico en las juveniles de la Selección Argentina. No tuvo un buen Sudamericano y, luego, tampoco destacó en el Mundial Sub 20. De hecho, presentó su renuncia, la cual no fue aceptada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Finalmente, ‘Masche’ continuó en el cargo y ahora dirige a la Sub 23 donde buscará clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Su actuación en el Torneo Preolímpico de Venezuela será determinante para su futuro. Cuenta con un buen plantel, más allá de ciertas ausencias de jugadores que militan en Europa.

D’Alessandro también cuestionó el premio The Best a Messi

D’Alessandro, quien llegó a jugar en San Lorenzo antes de marcharse a España, también cuestionó el premio The Best conseguido por Lionel Messi recientemente por ser el mejor futbolista de 2023.

“A mí me sorprendió, sinceramente. Evidentemente, en todo premio tiene que haber una escala, un protocolo de mérito, un mínimo. Y yo creo que Leo no entraba en este parámetro. Lo digo con la boca pequeña, porque tengo que ser sincero conmigo mismo, no era merecedor de este premio hoy“, dijo.

Y agregó: “Hay otro tema que es el marketing y tampoco hay un sucesor inmediato que haya desbancado a Leo. Hay dos que están esperando en la recamara. Halland, un goleador nato; y Mbappé, un gran sprinter con componentes de habilidad. Ninguno de ellos es jugador total como Maradona, Pelé, Messi. Lo que han querido hacer los que han votado es poner a Messi como ejemplo. Creo que es un homenaje a Messi por el fútbol que todos añoran“.