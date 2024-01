Jorge D'Alessandro dijo que Messi no cumplió con el mérito mínimo para ganar The Best

El exarquero argentino Jorge D’Alessandro, que militó en San Lorenzo los primeros seis años de su carrera profesional antes de marcharse a España, donde actualmente forma parte del panel de especialistas del popular programa El Chiringuito de Jugones, se manifestó sorprendido por la obtención de Lionel Messi del premio FIFA The Best que destacó al mejor futbolista de 2023.

“A mí me sorprendió, sinceramente. Evidentemente, en todo premio tiene que haber una escala, un protocolo de mérito, un mínimo. Y yo creo que Leo no entraba en este parámetro. Lo digo con la boca pequeña, porque tengo que ser sincero conmigo mismo, no era merecedor de este premio hoy”, señaló en diálogo con el programa De Selección, de DSports Radio.

Y agregó: “Hay otro tema que es el marketing y tampoco hay un sucesor inmediato que haya desbancado a Leo. Hay dos que están esperando en la recamara. Halland, un goleador nato; y Mbappé, un gran sprinter con componentes de habilidad. Ninguno de ellos es jugador total como Maradona, Pelé, Messi. Lo que han querido hacer los que han votado es poner a Messi como ejemplo. Creo que es un homenaje a Messi por el fútbol que todos añoran”.

Según D’Alessandro, el fútbol mundial no ha encontrado todavía al sucesor de Messi y opinó que ni Halland ni Mbappé se perfilan para tener la capacidad de mejora que pueda llevar a que en algunos años ocupen ese lugar. “Messi, desde que apareció, cada vez fue jugando mejor al fútbol. Ni Mbappé ni Halland tienen los fundamentos para eso”, manifestó.

Goycochea tampoco cree en los méritos de Messi para ganar The Best

En representación del gremio de los arqueros, Sergio Goycochea, conductor del programa De Selección, coincidió en la apreciación de Jorge D’Alessandro sobre los merecimientos que puede haber reunido Lionel Messi para quedarse con el tercer premio FIFA The Best de su carrera.

“Cuando arrancamos con un premio que tiene fecha, desde el 19 de diciembre al 31 de agosto, cuando uno empieza a rascar sobre ese período creo que no lo merece, porque no fue el mejor año de Lionel y esa es la realidad. Pero me pasa decir que hay que seguir reconociéndolo, porque es el que sigue marcando el camino”, dijo el arquero mundialista en Italia 1990 y Estados Unidos 1994.

Los tres récords que rompió Messi en The Best 2023

Messi no solo se convirtió en el jugador que más veces conquistó el premio FIFA The Best, con tres galardones, sino que además se transformó en el primer jugador en recibir el premio mientras es jugador de un club que se encuentra fuera de Europa. Por último, concretó la decimosexta aparición consecutiva en el equipo ideal de la FIFA, imponiendo también un récord en ese apartado.