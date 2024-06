Jorge Sampaoli rompió el silencio sobre lo que fue su paso por la Selección Argentina. El entrenador santafesino, quien está sin club por estos momentos, habló de lo que fue su fracaso al frente de la ‘Albiceleste’ en el Mundial de Rusia 2018. También habló de Lionel Messi y del actual técnico Lionel Scaloni.

En una entrevista para el diario Marca, Sampaoli reconoció que cometió errores y que su paso por la Selección Argentina fue “complicado”. “Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones“, declaró.

En aquel Mundial 2018 se evidenciaron todos los problemas de una selección que nunca se pudo consolidar y que hasta mostró división puertas adentro. Sampa sabe que tuvo sus errores y aclaró que “tuvo tiempo para reprochárselo“. “Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone“, sostuvo.

Jorge Sampaoli: Lionel Messi, Lionel Scaloni y el entrenador que quería en su cuerpo técnico con Argentina

Sampaoli también se explayó a fondo sobre algunas cuestiones más precisas de la Selección Argentina. Cuando fue consultado sobre el rol de Lionel Messi en su equipo, fue totalmente escueto. “Messi sabía lo que había, con un proceso complicado… e hizo lo que pudo“, dijo.

Jorge Sampaoli y Lionel Messi, en la Selección Argentina (Gabriel Rossi/Getty Images).

En este sentido, ve una Selección sin Messi a futuro. “Argentina siempre tiene la capacidad de ser competitiva. Antes de que yo llegara allí, era una Selección muy criticada por el público argentino. Tiene muy buenos jugadores y este proceso le ha hecho muy fuerte como campeón“, opinó.

Precisamente, cuando toca el punto de campeón del mundo, es indudable no relacionarlo con Lionel Scaloni, el técnico actual de la Selección Argentina y que lo llevó al título en Qatar 2022. Sampaoli le dio su primera oportunidad para integrar un cuerpo técnico y, luego, se quedó con su puesto.

“No me puedo apoderar de ese mérito. Sólo quise ayudar a un exjugador que empezaba a participar de un proyecto y nada más. Él, en mi cuerpo técnico, participaba más que nada acercándose al jugador“, advirtió sobre Scaloni. Y añadió: “Fue todo muy rápido y supo consolidarse en una situación que era favorable“.

Lionel Scaloni, actual DT de la Selección Argentina (IMAGO / ZUMA Press Wire).

El técnico de Casilda precisó más en detalle sobre su problema en la Selección Argentina y mencionó un nombre que llamó la atención. “Hay muchos factores en el fútbol que son relativamente ajenos a ti. Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo (actual ayudante de Pep Guardiola en Manchester City). Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento. Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento“, reveló.

Juanma Lillo trabajó con Jorge Sampaoli durante su paso por Sevilla entre 2016 y 2017 coincidiendo con Lionel Scaloni y con Matías Manna (actual analista de video de la Selección Argentina). Su posible llegada a la Selección Argentina no se pudo dar, pese a la insistencia del casildense por tenerlo incluso días antes de Rusia 2018.

Juanma Lillo, actual ayudante de Guardiola en Manchester City (IMAGO / Alterphotos).

“Juanma es un ayudante de entrenador, no sólo de campo, de entrenamientos. Te allana el camino en muchas cosas. y sin aparecer públicamente. Él humaniza mucho el fútbol, que se ha deshumanizado tanto. Con mucha mediocridad. El profesor molesta. No se acepta. Los dueños no quieren profesores. Hay demasiada violencia y confrontación, como en la sociedad“, valoró sobre Lillo.

El presente sin trabajo de Jorge Sampaoli y cómo ve a Argentina para la Copa América 2024

Jorge Sampaoli está sin trabajo, luego de su último paso por Flamengo hasta fines de septiembre de 2023. Desde entonces, espera por una nueva oportunidad en los bancos de suplentes. “Tuve algunas ofertas, pero estoy tranquilo. El negocio del fútbol va a una velocidad que no se corresponde con la velocidad del ser humano. A veces, nos confundimos y nos sumamos a ese ritmo que no es bueno. Siento que ahora las instituciones están apuntando a muchos entrenadores jóvenes“, aseguró.

El ex entrenador de Sevilla y Universidad de Chile no se pone algún destino en particular. “Me gustaría dirigir en Europa. O en cualquier parte del mundo donde haya un proyecto serio y duradero. En Brasil hay una locura desmedida, y echan un entrenador cada tres partidos. En Europa, percibo algo más de paciencia“, reflexionó.

Precisamente, a la hora de hablar de Brasil la considera “la liga más exigente en la que estuvo“, incluso más que España. En este sentido, opinó sobre lo que puede pasar con su selección en la Copa América y la diferencia con Argentina. “A Brasil le va a costar, es una Selección nueva y Argentina está muy consolidada. En Brasil han quebrado procesos como si fueran clubes. Argentina hizo todo lo contrario y se nota“, dijo.