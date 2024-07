En el Mundial de Alemania 2006, la Selección Argentina comandada por José Néstor Pekerman, generó una gran expectativa a todos los hinchas, debido al buen rendimiento que mostró a lo largo de la fase de grupos, donde clasificó como puntero del Grupo C, con 7 unidades.

Luego de vencer en el tiempo extra a México en octavos de final por 2 a 1, la Albiceleste quedó eliminada en los cuartos de final a manos de Alemania, el seleccionado local, que tras empatar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, le ganó 4 a 2 en la definición desde el punto de penal.

Esta dura eliminación, generó críticas para con el entrenador argentino, ya que en el encuentro decidió sacar a Juan Román Riquelme para que ingrese Esteban Cambiasso, y además, optó por dejar a Lionel Messi, la joven promesa del plantel, en el banco de suplentes.

A 18 años de este partido, Pekerman habló en diálogo con el programa ESPN F90, y allí explicó tanto los motivos por los que decidió dejar a Messi en el banco, como también por qué sacó a Riquelme, quien era la figura del equipo y le había dado la asistencia a Roberto Ayala en el gol.

El plantel argentino esperando por los penales contra Alemania. (Foto: IMAGO / BSR Agency).

La ausencia de Messi

Lionel Messi, frustrado tras la eliminación de Argentina. (Foto: IMAGO / Xinhua).

“Tampoco entró Aimar, tampoco entró Saviola, tampoco Rodrigo Palacio. Tenía claro que lo que necesitábamos en los 15 minutos que faltaban era el perfil del 9 que salía, que era Crespo y entró Cruz, porque yo los había acostumbrado así. No era poner un volante más que venga a buscar más atrás la pelota. Además no tenía el recorrido que tuvo después y nosotros teníamos jugadores de mucha experiencia. Lo sentí porque creo que lo que siguió después me hubiera gustado seguir ayudando a Leo. Messi no se enojó porque no lo puse, se puso triste porque quedamos afuera”, comenzó explicando su decisión de no poner a Messi.

Y agregó: “Yo sufrí un poco el partido de Alemania porque ahí quedó reflejada su tristeza el día que no entró. La tristeza es la repercusión de decir tan fácilmente que porque no entró Messi no ganamos, eso me dolió. A lo mejor eso frustró que yo no continuara. Grondona no quería que me vaya, me dijo que el Mundial que venía iba a ser el mío”.

El cambio de Riquelme

Juan Román Riquelme fue reemplazado por Cambiasso. (Foto: IMAGO / Contrast).

A falta de poco menos de 15 minutos para el final del partido, Pekerman decidió que Esteban Cambiasso ingrese en lugar de Juan Román Riquelme. Este cambio, generó muchas críticas, ya que el volante falló el penal definitivo, que sentenció la eliminación de Argentina.

“Con Román me pasó lo mismo, conociéndolo como lo conocía, para mí en el desarrollo del partido fue muy importante como nunca para jugar el partido que le íbamos ganando muy bien a Alemania. Lo íbamos llevando muy bien porque absorbió al 5 de Alemania, que prácticamente le hizo marca personal. Él no brilló como brillaba siempre, pero fue importante para que se suelte Sorin, para que Lucho González juegue el partido que tenía que jugar. El mediocampo nuestro fue aplastante y Román no brilló pero le dió trabajo a Frings. Lo noté cansado y en esos 15 minutos fatales que nos descalabró el partido, que fue el primer cambio. Román estaba cansado, entonces busqué otro tipo de enlace, sin perder la expectativa de liquidar el partido de contraataque. En el cambio de Román puse al Cuchu que es un jugador inteligente, para que saque la pelota con Lucho González y atacar con Tévez, Maxi Rodríguez y Cruz. Teníamos la posibilidad de ir a liquidar el partido y no queríamos que nos empezaran a meter centros. El cambio de arquero también nos trajo inestabilidad. Ahí también sufrí, Román nunca me reprochó nada, al contrario. Cuando tenía 15 o 16 años me dijo ‘José el día que juegue mal saqueme’”, explicó.