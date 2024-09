Aunque en el Atlético de Madrid tanto hinchas y directivos como cuerpo técnico y jugadores están conformes con el rendimiento de Julián Álvarez, quedó a la vista que todavía no pudo explotar al máximo sus condiciones en los cuatro primeros encuentros que disputó en LaLiga (Villarreal, Girona, Espanyol y Athletic Club de Bilbao).

Claro, porque una de las principales exigencias del Colchonero es la cuota goleadora que la Araña puede aportar y lo cierto es que ese ha sido su principal déficit en los minutos en los que defendió la camiseta rojiblanca. No obstante, hay tolerancia, dado que solo tuvo una semana de vacaciones entre la temporada de 13 meses -entre Manchester City y Selección Argentina– y su arribo al plantel de Diego Simeone.

Quien se permitió opinar al respecto fue Jorge Resurrección, capitán de Atlético de Madrid en una conferencia de prensa que brindó este jueves 12 de septiembre en la sede de LaLiga en la capital española: ”Julián Álvarez todavía se está adaptando. Ojalá mantenga el nivel que todos sabemos que puede dar y ojalá dé muchas alegrías a los atléticos”.

En esa misma línea, Koke resaltó el esfuerzo que ha hecho la dirigencia del Atlético de Madrid para cargar de recursos al Cholo para una temporada en la que deberán afrontar LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League y el Mundial de Clubes: “Ha sido un mercado muy bueno para el club, ha hecho un esfuerzo muy grande para traer a jugadores de mucho nivel”.

Julián Álvarez acumula cuatro partidos en el Atlético de Madrid.

Koke protestó por la fecha del encuentro contra el Real Madrid

El Atlético de Madrid tendrá dos días menos de descanso que el Real Madrid para el Derbi que LaLiga ubicó para que se dispute el domingo 22 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Metropolitano. Esto es porque los de Carlo Ancelotti, por la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League, jugarán ante el Stuttgart el martes 17 y los de Diego Simeone el jueves 19 contra el Leipzig.

“Obviamente como futbolista me gusta descansar, yo no soy el que pone los horarios. Me intento adaptar. No es excusa. Tenemos 48 horas menos de descanso. Esta vez nos ha tocado a nosotros. Ojalá que no vuelva a ocurrir porque para un mayor espectáculo necesitamos un mejor descanso”, señaló Koke Resurrección.

En esa misma línea, el capitán del Atleti apuntó el horario del duelo que enfrentará a los dos equipos más importantes de la capital del país ibérico: ”La hora tampoco acompaña mucho, las 21.00 de un domingo, nos gusta estar acompañados de nuestros familiares y a esa hora no puede ser. Adaptarnos a lo que hay, no poner excusas y es un derbi que vamos a ir a ganar”.

Julián Álvarez sería suplente ante el Valencia

Diego Simeone preferiría darle menos minutos a Julián Álvarez frente a Valencia este domingo 15 de septiembre, para que recargue energías de cara al debut en la Champions League frente al Leipzig el jueves 19. Vale mencionar que la Araña viene de un largo viaje de 12 horas desde Barranquilla, en donde jugó el encuentro con la Selección Argentina ante Colombia por las Eliminatorias.