Oriana Sabatini tiene plena confianza en que Paulo Dybala formará parte de la lista de convocados de Lionel Scaloni para disputar la Copa América con la Selección Argentina, incluso cuando las recurrentes lesiones que viene sufriendo no solo lo han dejado desafectado de la presente Fecha FIFA sino que suponen también un verdadero riesgo a ese llamado, especialmente porque hay otros delanteros que vienen pidiendo pista, con Alejandro Garnacho a la cabeza.

Como no es ella quien deberá tomar esa decisión, se encargó de fijar fecha de casamiento para el 20 de julio, seis días después de la que fue programada para la disputa de la gran final del certamen continental que se desarrollará en los Estados Unidos.

“El otro día estaba en el salón (en el que tendrá lugar la fiesta) y pensaba ‘qué loco, porque Paulo lo va a conocer directamente el día de la boda’. Está la Copa América y si todo sale bien, que llegan a la final y va a ser así, volvería recién el 15”, contó en su paso como invitada por Sería Increíble, de OLGA.

Oriana adelantó algunos detalles del casamiento que tendrá aproximadamente 300 invitados y reveló una decisión que por un lado la enternece, pero por otro la preocupa: “Nos casa el cura que los casó a mis papás”, adelantó. Y para cortar con la dulzura que se había generado en el estudio, avisó: “Por eso lo apuraba a Paulo, porque le dije ‘se me llega a morir el cura…'”.

¿Van todos los campeones del mundo a la boda?

Oriana Sabatini no quiso precisar si todo el plantel que se coronó campeón del mundo en Qatar estará presente en su casamiento el 20 de julio y dijo que es una tarea que le corresponde a Paulo Dybala: “Sí, creo que sí. ¿Soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente Paulo tenga menos invitados que yo”, dijo.