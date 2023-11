Luego de que la Selección Argentina derrotara a Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias CONMEBOL, los futbolistas comandados por Lionel Scaloni se dirigieron hacia a una de las cabeceras para celebrar con los hinchas presentes. Y en andas, se encontraba Ángel Di María.

Con los ojos repletos de lágrimas, pero con una sonrisa que iba de oreja a oreja, Fideo festejó junto a todos los fanáticos lo que pudo haber sido su último partido por las clasificatorias a un Mundial, en este caso el de Estados Unidos, México y Canadá a disputarse en 2026. Y esto tiene que ver con que se retiraría de la Selección Argentina.

Hace un tiempo, fue el propio Di María quien confirmó que dejaría a la Albiceleste después de que concluya la próxima edición de la Copa América, la cual se disputará entre junio y julio del 2024. Pero ahora, quien presiona al futbolista de 35 años es Jorgelina Cardoso, su esposa .

La rosarina se encargó de publicar dos imágenes del delantero de Benfica, justo del momento en el que sus compañeros lo llevaron en andas. “No quiero que llegue el día que te vayas de la Selección”, comentó en primera instancia. Pero además de agradecerle a los hinchas por el cariño brindado, también se refirió a quienes componen el plantel nacional.

“Tus amigos son todo lo que está bien. No te vayas Fideito”, enfatizó Cardoso en una segunda publicación mediante stories de Instagram, donde también aprovechó para añadir varios emojis emocionados hasta las lágrimas. Por ahora, el ex Rosario Central no volvió a expresarse sobre su futuro, pero no hay duda alguna que están buscando la manera de convencerlo. ¿Seguirá?

Los títulos de Ángel Di María en la Selección Argentina

Entre su paso por juveniles, como así también por el seleccionado olímpico, Ángel Di María logró 5 títulos.

Copa Mundial Sub-20 2007

Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008

Copa América 2021

Copa de Campeones Conmebol-UEFA 2022

Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2022

¿Cuántos partidos jugó Ángel Di María en la Selección Argentina?

Hasta el triunfo contra Brasil por las Eliminatorias CONMEBOL, fueron 136 los partidos de Ángel Di María con la Selección Argentina, donde convirtió 29 goles.