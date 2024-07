“No estoy listo para mi último partido, pero es el momento”, confirmó Ángel Di María con lágrimas en los ojos tras el último triunfo de la Selección Argentina ante Canadá que propició que esa despedida que tiene decidida desde hace tiempo sea jugando una nueva final, con el anhelo de conquistar la Copa América 2024.

Como en cada paso, desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami estará observándolo Jorgelina Cardoso, su compañera de toda la vida y su más férrea defensora en momentos difíciles. Incluso ella intentó convencerlo más de una vez de que ahora que puede disfrutarlo, tras derribar aquella pared de angustias y decepciones, prolongue el ciclo un tiempo más. No tuvo éxito, porque hace tiempo que Fideo decidió cómo quiere que sea el final de esa historia.

En diálogo con el stream de Ángel De Brito, la propia Jorgelina reveló cómo atraviesa las horas previas al adiós e incluso una conversación que mantuvo con Di María previo a la final ante Colombia después de la cual no le quedó más opción que aceptar sus razones.

“No imagino la Selección sin Ángel, sinceramente. Pero como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Yo le decía ‘no podés dejar ahora, que estás re bien y que la gente te quiere’. Y el me dijo ‘me quiero ir así, bien’. No quiere que le pase lo de la vez anterior, que lo dejaron de convocar (tras la Copa América de 2019) y él también está grande, sabe que atrás vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien. Entonces, sabe decir ‘hasta acá’. Y tiene razón. Fue inteligente la decisión“, señaló la esposa del dueño de la 11 Albiceleste.

Ángel Di María tendrá el domingo su última función con la Selección Argentina.

“La decisión fue solo de él, aprovecho para decirlo. Que la gente que le dice que es pollerudo se relaje, que no es ningún pollerudo. Me da mucha bronca. Las decisiones deportivas siempre fueron de él. En un montón de decisiones que tomó a lo largo de su carrera yo no estuve de acuerdo. Y sin embargo lo acompañé, lo apoyé. Algunas salieron bien, otras no. Pero nunca hizo algo porque yo se lo diga”, agregó.

¿Qué viene después para Di María?

Jorgelina Cordoso también se refirió a la que vendrá después de esa final ante Colombia, tanto para Ángel Di María como jugador como para la familia. “La verdad que Ángel hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América. Fue muy fuerte lo que nos pasó y las ofertas obviamente empiezan a caer de todos lados otra vez, porque parece que tiene 20”, explicó al respecto.

¿Sigue siendo Rosario Central una opción a futuro?

La mujer de Ángel Di María habló por primera vez del deseo de Rosario Central de repatriar al ídolo y se sinceró sobre sus sensaciones: “Es un tema a analizar. Él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Algo muy delicado que en realidad nunca hablé, porque están en el medio mis hijas. No es una pavada. La gente sabe la mitad. Pasaron cosas que no se saben. Es un tema muy delicado. Pero decida lo que decida, voy a ir con él siempre”.