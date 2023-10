Ángel Di María atraviesa sus últimos meses en la Selección Argentina. En un principio, el Fideo había anunciado que el Mundial iba a ser su despedida de la Albiceleste, pero al haberse consagrado como campeón del mundo y ser uno de los futbolistas más determinantes de la Copa del Mundo obtenida en Qatar, el rosarino eligió quedarse un tiempo más en la Selección para disfrutar de haber ganado la tercera estrella para Argentina con el resto del plantel.

Sin embargo, nuevamente fue claro respecto al plazo en el que pondrá broche definitivo a su paso por la Selección, ya que en diálogo con “Todo Pasa”, programa conducido por Matías Martin en Urbana Play, Di María sentenció que la Copa América del próximo año será su última competencia representando la camiseta argentina.

“Es la Copa América y se termina para mí la Selección Argentina. Ojalá pueda estar porque va a ser lo último”, declaró de manera contundente. Claro, el asterisco radica en el “ojalá pueda estar”, ya que, por ejemplo, esta doble fecha de Eliminatorias se la perdió por una lesión sufrida en los días previos a la gira en el duelo de Benfica ante Inter de la Champions League. Por eso, Angelito apunta a despedirse en escasos meses del seleccionado.

¿Qué partidos le quedarían a Di María en Argentina? La fecha FIFA de noviembre en donde la Selección enfrentará a Uruguay y Brasil, además de las jornadas de amistosos que existan durante los primeros meses del 2024. A esto, se suman los encuentros de la Copa América en la que dirá adiós de manera definitiva, por lo que restan un puñado de partidos para “Fideo” en el seleccionado luego de 15 años siendo parte en donde participó de 134 cotejos. Una historia para los libros grandes de la Selección llegará a su fin a mediados del 2024.

Di María y su chance de regresar a Rosario Central

Además de su futuro en el seleccionado nacional, Angelito también se refirió a la posibilidad de volver a jugar en Rosario Central para terminar su carrera. “En mi cabeza siempre está la idea de volver a Rosario Central, ya lo dije muchas veces. No me gusta hablar del tema porque me dicen que hablo y no termina pasando. El otro día vi que salió a hablar el director deportivo de Central (Federico Lussenhoff) y yo nunca hablé con él. Solo lo hago con Gonzalo (Belloso) porque tengo buena relación. Nunca pedí nada para volver. Sé que las puertas están abiertas y cuando se tenga que dar, se dará”. Sin plazos definidos, volvió a confirmar que jugará en el Canalla antes de colgar los botines.

Se perdió la fecha FIFA: ¿Qué lesión tiene Di María?

El rosarino sufrió una molestia muscular en el isquiotibial izquierdo al haber sentido un pinchazo en un pique durante el encuentro entre Benfica e Inter disputado en la Champions League días previos a la fecha FIFA. Por lo tanto, Lionel Scaloni decidió preservarlo y no convocarlo para los duelos ante Paraguay y Perú de esta gira.

Los números de Di María en Argentina