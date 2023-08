Un poco como parte de sus vacaciones familiares, otro poco para seguir de cerca a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina que conduce, y otro poco para cumplir con cuestiones protocolares; Lionel Scaloni arribó a Miami para pasar allí algunos días en los que obviamente no dejó de ver fútbol.

El entrenador había estado en el DRV PNK Stadium presenciando el partido de Leagues Cup entre Inter Miami y Charlotte FC; y muy probablemente haya estado también atento a las acciones del duelo de semifinales entre Inter y Philadelphia Union, aunque ya no de manera presencial.

Entre los compromisos protocolares, Scaloni asistió a la presentación formal del proyecto para levantar un Centro de Entrenamiento de AFA en Miami y participó allí de una conferencia de prensa en la que fue consultado por el nivel de la MLS en la que compite Messi.

En su respuesta, más allá de respetar la decisión del capitán de la Selección Argentina, no abundaron los elogios del DT hacia la liga más importante del fútbol estadounidense: “Yo creo que el nivel no es malo, al contrario. Vi un partido el otro día del Inter Miami contra el Charlotte y no es malo, al contrario, me parece un nivel aceptable“, señaló.

Y agregó: “Los partidos de fútbol son todos difíciles y hay que jugarlos, sin duda creo que es una liga que va en ascenso, que va a ir mejorando y va trayendo a futbolistas a este país, pero la dificultad la veo porque hay buenos equipos. Creo que va a ser una liga que va a ir mejorando, que tiene buenos jugadores y que cada vez más van a ir llegando mejores”.

El Centro de Entrenamiento que AFA proyecta en Miami

El proyecto que fue presentado por el presidente de AFA Claudio Tapia y el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni propone construir dos canchas profesionales, seis de fútbol 5, gimnasios y una oficina para una academia, junto con oficinas de trabajo ubicadas en el municipio de Wynwood, Miami.

¿Cuándo debuta la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Argentina hará su estreno en las Eliminatorias de CONMEBOL clasificatorias al Mundial de 2026 el próximo 7 de septiembre recibiendo a Ecuador. Ya el 12 del mismo mes visitará La Paz para enfrentar a Bolivia.

¿Cómo ver los partidos de Messi con Inter Miami?

Tanto los partidos de la Leagues Cup, como la MLS y el resto de las competencias que dispute el Inter Miami se podrán ver en exclusiva por Apple TV.