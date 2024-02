Este lunes, la Selección Argentina tuvo la victoria en las manos en el marco de la primera fecha del cuadrangular final del Torneo Preolímpico Sub-23 que se lleva a cabo en Venezuela y que otorga dos boletos rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, en la última acción del cotejo, los anfitriones se llevaron un empate muy polémico.

Es que la Albiceleste se imponía 2-1 con goles de Carlos Vivas en contra y Thiago Almada, pero el árbitro ecuatoriano, a instancias el VAR, sancionó un penal muy discutido por todos los integrantes de la delegación visitante. Acto seguido, Kevin Kelsy lo cambió por gol y estampó el 2-2 que terminaría siendo definitivo en la ciudad de Caracas.

En ese sentido, la furia no se contuvo en la Selección Argentina que comanda estratégicamente Javier Mascherano. Primero fue Nicolás Valentini el que descargó su bronca: “Nos cagaron pero tenemos que seguir. Es una locura, para mí no es penal”, comenzó disparando el defensor central que viste la camiseta de Boca Juniors.

“Hicimos un buen trabajo, nos patearon dos veces el arco y por un error del árbitro pagamos. Entrenamos mucho, trabajos y nos pasa esto. Ya pasó, ya está. Nos cagaron. Para mí no pasa nada pero es una locura que cobren el penal ese”, completó al respecto el futbolista que estuvo desde el arranque en el cotejo contra Venezuela.

Pero la cosa no terminó allí ya que, posteriormente, Leandro Brey, arquero de la Albiceleste, se sumó a las declaraciones picantes: “La verdad que te genera mucha impotencia. No sé si es penal o no pero que te cobren de esta manera te da mucha impotencia. Ahora tenemos que masticar la bronca, cambiar la mentalidad y jugar el jueves contra Paraguay”.

En tanto, en último turno, el propio Mascherano, entrenador de la Albiceleste, en conferencia de prensa, también descargó munición gruesa contra la labor de las autoridades: “Hemos pasado por todas: penales y goles no cobrados. Pero seguimos adelante. Hay dos caminos: te excusás o seguís para adelante y pensás en conseguir el objetivo”.

“Venimos haciendo un buen torneo y nos tenemos que reponer. Toda la bronca que nos generó la situación hay que soltarla el jueves, no hay otra. Miren las imágenes de lo que ha pasado en todos los partidos, con VAR o sin VAR, siempre el perjudicado es el mismo equipo. Cada uno puede opinar lo que quiera. Tenemos que enfocarlos en lo que podemos controlar”, amplió.

Mascherano sobre su continuidad

“No hay ninguna presión. El día que la AFA decida prescindir de mí, me iré a mi casa a cuidar a mis hijos. Mientras esté acá voy a ayudar a los chicos a sacar su mejor versión. Presión es otra cosa”.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina?

Por la segunda fecha del cuadrangular final del Torneo Preolímpico Sub-23 de Venezuela, la Selección Argentina enfrentará a su par de Paraguay el próximo jueves 8 de febrero a las 17 horas, también en el propio estadio de la ciudad de Caracas. Un duelo realmente duro ante un combinado que ya le puso las cosas difíciles en el debut.