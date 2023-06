Pasan los días, las semanas y también los meses y absolutamente nadie se olvida de lo acontecido el pasado 18 de diciembre, cuando la Selección Argentina de Lionel Scaloni tocó el cielo con las manos al quedarse con el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Tras dejar en el camino a Australia, Países Bajos y Croacia en las diversas instancias de eliminación directa, la Albiceleste se topó con Francia en la gran final. Sí, precisamente el último campeón y quien lo había dejado en el camino en Rusia 2018.

Y lo cierto es que Argentina jugó un partidazo pero la historia terminó 3-3 y la historia debió definirse en los penales. En ese contexto, Ángel Di María, una de las grandes figuras del equipo de Scaloni en el Mundial y en la final, expuso una gran revelación.

“Me enteré en la charla que iba a ser titular. Yo sabía que iba a hacer un gol pero no sabía en qué momento”, comenzó exteriorizando, en declaraciones brindadas a la ‘TV Pública’, el jugador que marcó el 2-0 parcial de Argentina sobre Francia en la final.

“No me vi en el lado derecho del pizarrón y de golpe me veo en la izquierda. No entendía nada. Scaloni dijo que iba a jugar ahí porque era el lugar donde podíamos hacer más daño y yo me podía divertir y hacer desastres”, completó el crack argentino.