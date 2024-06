La Selección Argentina se prepara para su segundo compromiso en la Copa América 2024. El campeón defensor hizo los deberes en la primera jornada ante Canadá y este martes continuará su camino con un siempre duro enfrentamiento ante su par de Chile.

No hay dudas de que Lionel Scaloni ya afianzó su nombre como uno de los más importantes en la historia del fútbol argentino, pero el DT todavía tiene hambre y en Estados Unidos intenta extender su legado con un nuevo título.

En ese contexto, Bichi Borghi, palabra autorizada al tratarse de uno de los campeones del mundo de 1986, llenó de elogios al entrenador de la albiceleste en diálogo con Líbero, en TyC Sports.

“A mí me parece que no es argentino. Porque no se queja, no putea, no hace devoluciones a periodistas que pensaron que no podía ser el técnico, nunca se vengó, nunca tuvo ira o bronca con alguien“, comenzó explicando su teoría el DT que hoy comenta en transmisiones en Chile.

Los elogios de Borghi a Scaloni. (Foto: Imago)

Y completó: “Me sorprendió porque hizo cambios ofensivos, defensivos… Está muy bien respaldado con tres tipos muy interesantes. Hay un equipo de trabajo maravilloso. Scaloni lleva muy bien las riendas de la Selección Argentina“.

Los números de Scaloni en la Selección Argentina

Desde que se hizo cargo de la albiceleste, primero como interino tras la salida de Jorge Sampaoli, el de Pujato estuvo al frente del equipo en 72 oportunidades. Fueron 51 victorias, 15 empates y apenas 6 derrotas, que le dan casi un 78% de efectividad.

En cuanto a títulos, sumó la tercera Copa del Mundo para Argentina como logro máximo. Anteriormente, había conquistado la Copa América en Brasil para romper una sequía de 28 años y la Finalissima ante Italia en Wembley.