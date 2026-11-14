La convocatoria para el clásico entre la Albiceleste y la Celeste fue muy pobre, a tal punto que varias tribunas ni siquiera se habilitaron y hubo hinchas reubicados.

Fue triste ver tribunas de La Bombonera inhabilitadas para el duelo entre Argentina y Uruguay. Si bien es cierto que la era post Messi iba a generar menor expectativa, los subcampeones del mundo -mucho de ellos campeones en Qatar 2022- se merecen un marco importante.

Argentina atraviesa una situación económica compleja y que se vendan entradas a 220.000 o 290.000 pesos parece un despropósito. Inclusive, las generales tuvieron un valor cercano a los 100.000 pesos. La AFA no supo leer el contexto y todo derivó en una pobre venta de entradas, un marco con muy poca gente en las tribunas y una imagen bastante desagradable con tribunas vacías tras haber sido inhabilitadas.

Según informó el periodista Fede Cristofanelli, solamente se vendieron 10 mil entradas para el duelo entre Argentina y Uruguay. Es cierto que en La Bombonera hubo algo más de 20 mil espectadores, por lo que el resto fueron entradas de protocolo.

Cabe recordar que estuvieron inhabilitadas la primera y segundo bandeja de la tribuna Sur, la tercera de la Norte y la tercera bandeja de la platea lateral. Mientras que en las ubicaciones -salvo la segunda bandeja Norte- que sí tuvieron gente, no estuvieron repletas.

Populares inhabilitadas. (Foto: Getty)

Los precios de las entradas

General: $95.000

Popular para menores (hasta 10 años): $19.000

Sector visitante: $160.000

Platea alta: $140.000

Platea baja L: $220.000

Platea media C, D, M: $180.000

Platea media A, B: $220.000

Preferencial: $290.000

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