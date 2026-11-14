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Selección Argentina

La irrisoria cantidad de entradas que se vendieron para el duelo entre Argentina y Uruguay en La Bombonera

La convocatoria para el clásico entre la Albiceleste y la Celeste fue muy pobre, a tal punto que varias tribunas ni siquiera se habilitaron y hubo hinchas reubicados.

La tercera bandeja de la Norte ni siquiera se habilitó
© GettyLa tercera bandeja de la Norte ni siquiera se habilitó

Fue triste ver tribunas de La Bombonera inhabilitadas para el duelo entre Argentina y Uruguay. Si bien es cierto que la era post Messi iba a generar menor expectativa, los subcampeones del mundo -mucho de ellos campeones en Qatar 2022- se merecen un marco importante.

Argentina atraviesa una situación económica compleja y que se vendan entradas a 220.000 o 290.000 pesos parece un despropósito. Inclusive, las generales tuvieron un valor cercano a los 100.000 pesos. La AFA no supo leer el contexto y todo derivó en una pobre venta de entradas, un marco con muy poca gente en las tribunas y una imagen bastante desagradable con tribunas vacías tras haber sido inhabilitadas.

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Según informó el periodista Fede Cristofanelli, solamente se vendieron 10 mil entradas para el duelo entre Argentina y Uruguay. Es cierto que en La Bombonera hubo algo más de 20 mil espectadores, por lo que el resto fueron entradas de protocolo.

Cabe recordar que estuvieron inhabilitadas la primera y segundo bandeja de la tribuna Sur, la tercera de la Norte y la tercera bandeja de la platea lateral. Mientras que en las ubicaciones -salvo la segunda bandeja Norte- que sí tuvieron gente, no estuvieron repletas.

Populares inhabilitadas. (Foto: Getty)

Populares inhabilitadas. (Foto: Getty)

Los precios de las entradas

  • General: $95.000
  • Popular para menores (hasta 10 años): $19.000
  • Sector visitante: $160.000
  • Platea alta: $140.000
  • Platea baja L: $220.000
  • Platea media C, D, M: $180.000
  • Platea media A, B: $220.000
  • Preferencial: $290.000
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DATOS CLAVE

  • La Selección Argentina vendió solamente 10 mil entradas para el partido contra Uruguay.
  • Las entradas para Argentina vs. Uruguay costaron entre 100.000 y 290.000 pesos.
  • La Bombonera tuvo cuatro bandejas inhabilitadas y asistieron más de 20 mil espectadores.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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